Avec 32 jours sans pluie en France en plein hiver, certaines communes souffrent déjà du manque d'eau

Un manque d'eau en hiver. Si ça peut sembler paradoxale, c'est bel et bien la situation que connaît la France actuellement. En effet, il n'y a pas eu de pluie depuis le 21 janvier dernier. Et pour certaines communes le manque d'eau est déjà très problématique.

32 jours sans pluie en France. C'est un record. Il n'a pas plu en France depuis le 21 janvier dernier. Du jamais-vu en hiver selon Météo-France. Si des averses sont prévues dans les prochains jours, ça ne suffira pas à combler le déficit en eau. Dans plusieurs régions de France, des communes se trouvent dans des situations critiques entre pénurie et tension d'approvisionnement.

Certaines sont obligées de remplir quotidiennement leurs réserves avec des camions. C'est notamment le cas à Arlanc, dans le Puy-de-Dôme.

Coiffeuse depuis 19 ans, Christelle est en colère. Exercer son métier dans la commune est devenu très compliqué. Et pour cause, pendant plusieurs jours, pas de pression au robinet. Un samedi, l’eau ne coulait même plus.

“Quand on a plus d’eau, on ferme ou on dit aux clients qu’on n'a pas d’eau. Pour les messieurs, on arrive à faire sans shampoing, mais c’est compliqué”, assure-t-elle.

Pour faire face au manque, les habitants tentent de limiter leur consommation. Chacun a ses astuces, comme Jean-Noël et Jeannine. “On prend moins de douches et on essaye de grouper les choses qu’on lave”, indiquent-ils.

Grosse inquiétude pour l'été à venir

Tous les jours, des camions-citernes sont affrétés pour remplir des châteaux d’eau désespérément vides.

“Il n’y a pas assez de pluie, pas assez de neige. Ça devient inquiétant surtout quand on voit que c’est un mois de février. On n'imagine pas cet été. S’il n’y a pas de pluie, ça va être dramatique”, appuie Vincent Soucheyre, fontainier au syndicat des eaux du Haut Livradois.

Pour remplir ces citernes, l’eau potable est récupérée dans des communes voisines plus épargnées. Une solidarité locale comme à Ambert. “Il y a des communes qui participent, mais qui, à un moment donné, ne pourront plus le faire”, assure Guy Gorbinet, le maire de la ville.“On a des travaux qui sont prévus et à ce moment-là, on ne pourra plus alimenter les deux syndicats en eau”, ajoute-t-il.

Si la préfecture n’agit pas dans les prochaines semaines, l’élu prendra un arrêté pour restreindre l’utilisation de l’eau.