Mort d'Yves Coppens: le paléontologue star qui a découvert Lucy

Yves Coppens est mort ce mercredi à 87 ans. Il est considéré comme un des plus grands paléontologues de l'histoire avec notamment sa découverte majeure, celle des ossements de Lucy en 1974.

Le paléontologue Yves Coppens est mort ce mercredi à l'âge de 87 ans. C’est la disparition d’un grand scientifique et d’un grand conteur. Un pédagogue qui savait comme personne raconter la préhistoire, nous parler de nos origines.

Professeur au collège de France, membre de l’académie des sciences, c’était aussi un homme qui doutait, qui s’est parfois trompé, mais qui a su le reconnaître. Yves Coppens était Breton, né à Vannes, fils d’un physicien et d’une pianiste.

Il rentre au CNRS après des études à Rennes et il est aussitôt envoyé sur le terrain. Il participe à des fouilles en Afrique et en Asie et en 1961, il découvre son premier hominidé, c'est-à-dire un grand singe, ancêtre ou lointain cousin de l’homme. Grâce à la découverte de ce crâne d’un million d’années, les médias découvrent Yves Coppens et l’adorent. C’est le début de la célébrité, alors qu’il n’a que 26 ans.

Un doute sur l'origine africaine de l'humanité

Mais c’est surtout la découverte de “Lucy” qui va faire sa renommée mondiale en novembre 1974. En réalité, ce n’est pas Yves Coppens qui est tombé sur ces os, c’est un de ses étudiants. Lui était l’un des trois dirigeants d’une très grosse opération internationale de fouille en Ethiopie.

Dans le désert d’Afar, ces scientifiques ont donc découvert une cinquantaine d’ossements, soit 40% d’un squelette. Et ils ont déterminé qu’il s’agissait d’une femme, qu’elle mesurait 1m10, pesait 30 kilos, qu’elle avait autour de 25 ans, mais surtout qu’elle avait vécu il y a plus de trois millions d’années. Si bien que Lucy a été présentée comme une des possibles ancêtres de l’humanité. Les premiers hommes et femmes venant de l’est de l’Afrique auraient ensuite peuplé toute la planète, il y a environ 100.000 ans. C’est la théorie de l’origine africaine de l’humanité. Yves Coppens lui-même a douté de cette hypothèse avant de finalement y revenir.

Lucy a fait l’objet de beaucoup d’autres controverses, certains pensent qu’elle était peut-être en réalité plutôt un homme. Mais ce qui est sûr, c’est qu’elle était bipède et qu’elle avait un tout petit cerveau. La preuve que l’on a d’abord marché debout, avant de devenir intelligent. Et pas l’inverse. Autrement dit, c’est parce qu’on s’est redressé que notre cerveau s’est développé. Et ça, personne ne l’expliquait aussi bien qu’Yves Coppens.