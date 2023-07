Pour économiser l'eau, la ville de La Ciotat retire les douches de ses plages

À La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône, la municipalité a fait le choix de retirer les douches de ses plages pour faire des économies d'eau. Car entre la sécheresse et les alertes canicules, l'eau est à préserver.

En France, les épisodes de canicules s'ajoutent aux alertes sècheresses avec le début de l'été. Les Alpes-Maritimes sont repassées en alerte orange canicule ce week-end. Une vague de chaleur qui s’ajoute à la sécheresse qui touche une large partie du pays, comme c’est le cas dans le sud de la Provence.

Face à la situation, certaines villes ont décidé de prendre les devant comme à La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône. Ici pourtant, pas de restriction sur l’eau, mais les douches de plages ont été supprimées le mois dernier.

Après quelques heures au bord de l’eau, forcément, le sable colle à la peau de Lucas. Alors sans les douches, c’est la grimace pour le grand habitué de cette plage.

“On va partir de la plage, on est rempli de sable, donc on va en mettre de partout. C’est compliqué d’utiliser de l’eau potable, mais après est-ce que ça n’aurait pas été plus judicieux de récupérer de l’eau de la mer, d’essayer de la filtrer pour qu’on la réutilise… C’est dommage d’enlever tout”, indique-t-il.

À l’inverse, Danièle se réjouit de cette mesure. Elle vit en face de la plage, et depuis des années elle est témoin de nombreux abus. “Les gens appuyaient sur le bouton et ils ne s’arrêtaient pas. L’eau coulait continuellement, nuit et jour. Ça faisait dépenser énormément d’argent à la ville et aux contribuables”, pointe-t-elle.

Plus d'arrosage des pelouses dans les jardins publics

Justement, préserver une ressource de plus en plus rare, mais aussi les finances de la ville, c’est tout le but de l’opération pour l’adjoint au maire Noel Collura, qui souhaite responsabiliser les habitants.

“Il faut donner l’exemple parce que si nous le faisons, tous les gens en prennent conscience aussi et, chez eux, ils vont faire attention. C’est là que se gagne le pari. J’espère qu’on aura fait encore plus d’économie d’eau”, explique-t-il.

Pour économiser l’eau, la mairie a aussi cessé d’arroser les pelouses dans les parcs et les jardins publics.