Etats-Unis, Italie, Chine... Une chaleur étouffante touche les pays de l'hémisphère nord

Plus de 50 degrés en Chine et aux Etats-Unis, des fortes chaleurs en Italie... La canicule touche actuellement de nombreux pays de l'hémisphère nord. Une chaleur parfois très dure à supporter pour les habitants.

C’est une canicule mondiale que connaît l’hémisphère nord en ce moment. Depuis quelques jours, le mercure ne cesse de grimper. Le thermomètre indiquait plus de 50 degrés dans la Vallée de la Mort en Californie, aux États-Unis. Certains touristes posent à côté d'un panneau qui l'indique. Mais la chaleur est très dure à supporter.

"Avec cette chaleur, tu peux sentir la sueur s'égoutter le long du dos. Ça brûle", indique une femme.

"Je n'ai jamais ressenti une telle chaleur. Il fait très, très chaud. On peut rester dehors maximum 10-15 minutes. Après, il faut aller se rafraîchir dans la voiture avec la climatisation", ajoute un touriste belge.

Record de chaleur battu en Chine

En Italie, le mercure a frôlé les 40 degrés. Seize villes sont même en alerte rouge. Alors les habitants tentent de se rafraîchir tant bien que mal dans la mer.

"Ce n'est pas normal. Je ne me rappelle pas d'une chaleur si intense, surtout à cette période de l'année", assure Federico, habitant Sirmione.

"On la voit, on sent cette chaleur. Même dans l'eau qui est bien plus chaude que les autres années", indique de son côté Gianni, qui vit à Palerme.

Une vague de chaleur qui s'étend jusqu'en Asie. Des alertes ont été émises au Japon et en Chine. Le pays vient d’ailleurs tout juste de connaître un nouveau record: 52,2 degrés dans le nord-ouest du pays.