Pourquoi les baïnes, à l'origine des alertes baignade déconseillée en Aquitaine, sont si dangereuses?

Une "petite bassine" d'eau avec un fort courant qui vous emmène au large, alors que vous êtes à cinq mètres de la plage : le phénomène des baïnes est de plus en plus courant au large des côtes aquitaines. La baignade y est fortement déconseillée ce week-end.

Si vous vous trouvez sur le littoral de la Nouvelle-Aquitaine ce week-end, la baignade y est fortement déconseillée, à cause du risque de baïnes. Ce phénomène, du nom gascon qui signifie une "petite bassine", est une dépression au sein de la mer qui créé des cuvettes d’eau traversées par des courants extrêmement forts qui peuvent pousser les nageurs au large. Elles se forment entre la plage et un banc de sable.

Alerte maximale

Vendredi, l'alerte maximale sur ce phénomène a été déclenchée. À Hossegor (Landes), les vacanciers et les sauveteurs font particulièrement attention. C'est le cas de Raymond, ce Landais a été piégé dans une baïne l'an dernier:

"Quand tu es dedans, tu peux avoir de l'eau seulement jusqu'à tes genoux être bloqué tout de même:. Tu ne peux plus rien faire, tu as des courants qui te tirent en arrière et tu ne peux pas sortir toi-même honnêtement. C'est là qu'on se rend compte que vraiment la nature a le dessus sur l'homme", explique-t-il.

>>> Abonnez-vous à RMC sur Google pour retrouver le meilleur de l’actualité

Pour lui, pas question de se baigner: aujourd'hui, ce sera raquette de plage. Dans l’eau, beaucoup n’osent que tremper les pieds, ou aller jusqu’aux genoux, mais d'autres sont moins prudents et font comme si de rien n'était. C'est le cas de Fabien, touriste venu de Marseille, qui, après coup, explique avoir eu peur: "on a envie de revenir sur la plage mais on sent le courant qui nous tire vers le large", explique-t-il

Une trentaine de morts par an

Du haut de son perchoir, Julien le maître-nageur, ne quitte pas la plage des yeux et avoue de la fatigue face à l'imprudence de certains touristes, "quand à la dixième ou quinzième fois, on va au même endroit voir des gens qui n'ont pas la notion du danger."

"Il faut rester toujours pédagogue et expliquer pourquoi on fait ça, parce que c'est vraiment dans l'intérêt de la sécurité des gens", conclut-il. Chaque année, 20 à 30 personnes meurent de noyade à cause des baïnes.