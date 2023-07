Tarn: après le saccage d'un verger, un maire s'en prend aux écologistes

Plus de 7.500 pommiers ont été saccagés dans un verger du Tarn. Le maire de la ville accuse les écologistes locaux, alors que l'agriculteur visé est en conflit avec plusieurs riverains et pointé du doigt pour ses activités parfois polluantes.

Mais qui a arraché les pommiers du verger de Lavaur, dans le Tarn? Dans la nuit du 13 au 14 juillet, plus de 15.000 greffons sur plus de 7.500 arbres du domaine de Fontorbe ont été saccagés. Au total, ce sont 3 hectares de plantations qui ont été dégradés.

Sur place, on accuse les associations écologistes locales, alors que l'agriculteur est en conflit avec les riverains. Le 1er juillet dernier, un rassemblement à l'appel du collectif de riverains Vaurais Nature Environnement (VNE), avait eu lieu pour dénoncer le déclassement de certaines parcelles bio du verger, y voyant un retour "au tout chimique".

De quoi faire de cette association le coupable idéal? C'est ce qu'avance le maire LR de Lavaur ce lundi dans "Les Grandes Gueules": "Le 1er juillet, ils criaient leur haine de cette entreprise", assure l'élu.

Une haine injustifiée contre une entreprise qui répond aux normes environnementales, ajoute Bernard Carrayon: "Cette entreprise a toutes les certifications environnementales et même les meilleures. Elle est contrôlée par les services de l’Etat en permanence. Sur le plan environnemental, cette entreprise est irréprochable", défend le maire de la ville de 10.000 habitants sur RMC et RMC Story.

"Qu’on arrête de dire que la violence peut être légitime"

Pourtant, l'entreprise avait déjà fait l'objet d'un dépôt de plainte en avril 2021 de la part du maire lui-même. A cette époque, le directeur de l'exploitation fruitière du Domaine de Fontorbe avait brûlé 150 tonnes de paille et de fioul pour protéger ses arbres du gel, entraînant l'intoxication d'une vingtaine de riverains et une plainte de l'élu. Au printemps 2022, le même directeur de l'exploitation avait été placé en garde à vue après avoir utilisé des pesticides en pleine vigilance orange vent violent dans le département du Tarn.

Ancien exploitant agricole, Philippe déplore la dégradation même s'il soutient la cause: "Les causes radicales mènent à une prise de conscience et à du changement, on ne peut pas le nier! Le radicalisme est le seul moyen de changer les choses aujourd'hui", estime-t-il.

Mais rien ne justifie l'arrachage, défend le maire de Lavaur: "Des connards sont venus à 10 ou 20, c’est ça la réalité, qu’on arrête de dire que la violence peut être légitime. On légitime la violence. Il faut arrêter de dire que certains méritent la violence. C’est Zorro qui est sanctifié. Est-on encore en démocratie? Est-ce que la loi de minorités violentes doit s’imposer?".

Le maire va même plus loin: "Allez sauver la planète en Chine ou aux Etats-Unis. Il vaut mieux trier ses déchets que d'apprendre la grammaire dans les écoles", ajoute-t-il, très remonté.

Selon Le Figaro, plus de 70% des Français souhaitent même que l'Etat surveille et arrête les écologistes radicaux "avec les mêmes moyens que l'antiterrorisme", tandis que les actions coups de poing se multiplient.