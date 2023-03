Utilisation des eaux usées, limitation des fuites... Emmanuel Macron va présenter le "plan eau"

Le président de la République Emmanuel Macron présente ce jeudi le "plan eau", préparé par le gouvernement. Composé d'une cinquantaine de mesures, son objectif est de "tendre vers un système plus sobre, plus résilient et mieux concerté pour gérer et partager cette ressource stratégique", explique l'Élysée.

Depuis la commune de Savines-le-Lac, au bord du lac de Serre-Ponçon dans les Hautes-Alpes, Emmanuel Macron va présenter le "plan eau" du gouvernement ce jeudi. Ce déplacement est le premier en région depuis deux mois, dans un contexte de crise politique et sociale autour de la réforme des retraites.

Le président de la République sera accompagné du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, pour annoncer la cinquantaine de mesures prévues par ce plan. Le but est de "tendre vers un système plus sobre, plus résilient et mieux concerté pour gérer et partager cette ressource stratégique", explique l'Élysée.

Si les Français ont dû économiser le gaz et l'électricité cet hiver, ils vont maintenant devoir faire de même avec l'eau. Cette série d'annonces va concerner les agriculteurs, les industriels, mais aussi les citoyens.

"Donner un cap" pour un "vrai tournant"

Il y a deux objectifs. Le premier est d'anticiper l'été à venir, qui risque d'être particulièrement sec. 80% des nappes phréatiques sont déjà à un niveau bas.

Le deuxième est de se projeter à l'horizon 2030. L'Élysée promet de "donner le cap" pour un "vrai tournant" avec notamment une utilisation accrue des eaux usées. Il devrait aussi y avoir investissements pour limiter les fuites, alors qu'aujourd'hui dans certaines régions un litre sur deux est perdu à cause de canalisations vétustes.

"On a du mal à rendre le sujet de l'eau grand public", reconnaît une ministre. Elle espère que ces annonces et cet appel à la sobriété marqueront le début d'une prise de conscience.