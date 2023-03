Sécheresse: pourquoi la France est nulle dans le recyclage des eaux usées

Dans "Apolline Matin" ce mercredi sur RMC et RMC Story, Nicolas Poincaré compare le retraitement des eaux usées en France et dans d’autres pays. Clairement, la France a beaucoup de progrès à faire pour combattre la sécheresse.

Un "plan eaux" sera présenté dans quelques jours par la Première ministre Elisabeth Borne, pour réagir à la sécheresse. Il prévoit que la France recycle davantage les eaux usées. Parce que pour l’instant, on est nul dans ce domaine. Seul 1% des eaux usées sont traitées et utilisées en France, contre 10% en Italie et 20% en Espagne. Des chiffres donnés ce mardi par le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, qui promet que des mesures vont être prises très rapidement. Avec des propositions pour faire évoluer les règles.

Car c’est bien la législation qui nous empêche d’utiliser les eaux retraitées. Par exemple, en France pour l’instant, dans les constructions collectives, il est obligatoire d’utiliser de l’eau potable dans les toilettes, alors qu’il y a des pays où c’est l’inverse: il est interdit de tirer la chasse avec de l’eau potable. Christophe Béchu a cité cet exemple en expliquant qu’il serait possible d’utiliser de l’eau de pluie ou même l’eau des machines à laver.

Plus globalement, c’est surtout pour l’agriculture, pour l'irrigation des plantations, qu’il faudrait utiliser davantage les eaux traitées. Plusieurs collectivités locales du Sud, comme le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur ou bien les villes de Nice et de Cannes, demandent depuis des mois un changement de législation pour que les eaux usées partent plus vers les stations d’épuration et soient moins rejetées vers la mer.

Les textes français, au nom du principe de précaution, sont parmi les plus strictes en matière sanitaire. Au nom du principe de réalité et au vu de la sécheresse de cette année, on va donc vers un assouplissement des règles.

Mais est-ce que ce n’est pas un peu dégoutant? C’est ce que Le Parisien avait appelé l’effet beurk. L’idée que nous puissions être réticent à manger des légumes qui ont été arrosés avec des eaux usées. Sauf ce n’est pas avec de l’eau sale que l’on arrose, c’est avec des eaux retraitées. Et l’on ne se pose pas la question lorsque l’on achète des fruits et des légumes en provenance d’Espagne. Un pays en pointe sur l’utilisation des eaux usées dans l’agriculture.

Le pays le plus en pointe, c’est Israël

Mais les techniques de retraitement ont surtout formidablement progressé. Aux Etats-Unis, l'eau de certains fleuves est utilisée jusqu'à vingt fois avant de rejoindre la mer. Et désormais, les eaux usées peuvent devenir de l’eau potable. Les habitants de San Diego, en Californie, boivent de l’eau recyclée. Les habitants de Singapour aussi. Et l'Afrique peut aussi être en avance. Les habitants de la capitale de la Namibie boivent également de l’eau traitée. Sans parler des astronautes. Dans la station spatiale internationale, l’eau pour se laver et celle pour boire est la même depuis des années, recyclée en permanence.

Le pays le plus en pointe, c’est Israël, où près de 80% des eaux usées sont traitées, contre 1% en France. Une énorme usine près de Tel Aviv recycle, à elle seule, les eaux d’un tiers de la population. En plus des traitements chimiques classiques, ces eaux sont filtrées dans le sable. Elles mettent un an à traverser le sable et ressortent très pures. Une canalisation de 120 kilomètres envoie ensuite ces eaux vers les exploitations agricoles du sud. Grâce à cela, et aussi aux usines de désalinisation, Israël est un pays qui ne manque plus d’eau et qui est même en train de re-remplir le lac de Tibériade.

À l'échelle mondiale, le recyclage est une nécessité, parce qu’il a un double bénéfice. Il réduit la pollution des fleuves et des mers et il répond à la demande croissante d’eau douce. Un rapport de l’ONU en 2017 parlait d’une ressource inexploitée et indispensable parce que les besoins en eau devraient augmenter de 50% d’ici 2030. On n’aura bientôt plus le choix. On ne pourra plus gaspiller…