"Plan eau": Emmanuel Macron fera son premier déplacement en région en deux mois ce jeudi

Le président de la République va présenter jeudi le "plan eau" de l'exécutif pour améliorer la gestion de cette ressource qui s'amenuise dans notre pays. Un déplacement dans les Hautes-Alpes, qui sera son premier en région en France depuis deux mois.

Le président de la République bientôt de retour sur le terrain. Emmanuel Macron présentera jeudi à Savines-le-Lac (Hautes-Alpes) le plan pour améliorer la gestion de l'eau, ressource menacée par les sécheresses et le réchauffement climatique. Il s'agira du premier déplacement du chef de l'Etat en région depuis deux mois, dans un contexte de crise politique et sociale autour de la réforme des retraites.

"Avec le changement climatique, le cycle de l'eau en France a connu d'importantes modifications au cours des dernières décennies", souligne l'Elysée citant divers épisodes de sécheresse comme en 2022, la diminution du niveau des nappes phréatiques et le changement du rythme des pluies.

"Ces changements affectent de nombreux secteur comme l'agriculture, l'énergie, les loisirs ou l'industrie" et nécessitent de "tendre vers un système plus sobre, plus résilient et mieux concerté", souligne encore la présidence.