"C'est une radio où a vraiment notre place": Nathalie, auditrice de RMC depuis 10 ans

RMC & VOUS - Tout l'été, RMC part à la rencontre de ses fidèles auditeurs et leur tire le portrait. Nathalie, chauffeur routier dans le civil, écoute RMC depuis plus de dix ans.

Nathalie a 47 ans. Chauffeur routier, elle écoute RMC depuis "un peu plus de dix ans": "On charge et on décharge. On a un métier qui n'est pas facile. Il faut juste avoir du caractère, du sourire et ça se passe très bien."

Son camion, elle le surnomme "Titi", 16,5 mètres de long pour un poids total en charge de 44 tonnes: "Je l'ai depuis qu'il a commencé ses premiers tours de roue, donc on est complices. Je sais quand il ne va pas bien et il sait quand moi je ne conduis pas bien. C'est mon bébé coincé." Tous les jours, elle passe devant la calandre et "lui dis 'bonjour Titi'."

Dans sa cabine, RMC est branché sur la radio: "C'est mon moment à moi: ma journée c'est RMC."

Qu'est-ce qui vous plaît dans RMC ?

Nathalie aime dans RMC son "côté franc": "On peut dire les choses. Tout est ouvert. La place des auditeurs est importante. C'est une radio où a vraiment notre place. On a vraiment notre mot à dire. Peu importe ce que disent les gens, il n'y a pas de jugement. On ne porte pas de jugement sur les gens et c'est ça qui est bien."

Celle qui a "un vieux t-shirt Les Grandes Gueules qui commence à être usé" se souvient d'un passage au 3216, le standard de RMC : "un gros coup de gueule, je m'en rappelle comme si c'était hier."

"C'était sur l'éducation. Il y avait des parents qui m'ont dit mais pour qui tu te prends? Mais c'est ça le débat. Sinon, si on était toujours d'accord, on s'emmerderait."