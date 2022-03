Covid-19: les plus de 80 ans sont-ils prêts pour la 4e dose de vaccin?

Face à la recrudescence des cas de Covid, le gouvernement a ouvert la quatrième dose de vaccin aux quatre millions de Français âgés de plus de 80 ans. Sans rendre ce rappel obligatoire.

Le masque n’est plus obligatoire depuis lundi (sauf dans les hôpitaux, Ehpad et transports) mais le Covid est toujours là. Le nombre de cas augmente même, avec une hausse des cas de 11% par rapport à la semaine dernière.

Pour protéger les plus fragiles, le gouvernement a décidé d'ouvrir dès à présent la quatrième dose de vaccin aux plus de 80 ans. Ils représentent 4,1 millions de Français et parmi eux 3,1 millions ont déjà eu trois doses. Ils ne sont cependant pas tous éligibles puisqu’il faut attendre trois mois après la dernière injection.

"Le quatrième rappel devrait être un passage obligatoire"

"Pour moi c’est une protection", confie Juliette, une Toulousaine de 85 ans, atteinte d’un cancer et favorable à la quatrième injection. "Je respecte les gestes barrières, je reste presque isolé. Je ne vois donc pas la nécessité de faire encore des vaccins", estime de son côté Pierre, 82 ans.

"Le quatrième rappel devrait être un passage obligatoire. On le laisse à la liberté de chacun mais on ne saurait que trop conseiller aux gens de plus de 80 ans de le faire car on rentre de nouveau dans une période de circulation virale", prévient Jérôme Marty, médecin généraliste à Toulouse.

Campagne élargie aux immunodéprimés

Le gouvernement recommande "fortement aux personnes fragiles, du fait de leur âge ou de leurs pathologies, de maintenir le port du masque dans les lieux clos et dans les grands rassemblements". "Faisons parler le bon sens -ça s'adresse même à tous les Français, mais à ceux-là en particulier- pour le port du masque", a insisté lundi Jean Castex.

Cette nouvelle campagne de vaccination sera aussi élargie aux "immunodéprimés qui n’y étaient pas éligibles jusqu’à présent", a détaillé le Premier ministre.