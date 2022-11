Crise dans les services publics: "Je constate qu’on se tiers-mondise", juge Charles Consigny

Les fonctionnaires comme les Français considèrent les services publics comme déficients selon une enquête Ifop dévoilée ce week-end dans le JDD. Une situation qui est due à un assistanat trop important pour certains Français.

Les services publics sont en grande difficulté. Un avis que partagent à la fois les professionnels du secteur ainsi que le grand public de manière générale. Selon une enquête Ifop dévoilée dimanche par le Journal du Dimanche, 58% des fonctionnaires considèrent les services publics comme étant déficients et 61 % des Français sont du même avis.

Si une majorité de Français considèrent que la Sécurité sociale (56%), les universités (53%) ou l'école (52%) fonctionnent bien, seulement 23% jugent satisfaisant le fonctionnement de la justice. L'hôpital, lui, ne rassemble que 27% d'opinions favorables.

“Quand vous déposez une plainte ou vous assignez quelqu’un devant un tribunal, il ne faut pas espérer obtenir un quelconque résultat ou alors il faut s’armer de patience et investir dans des avocats qui vont pouvoir faire le travail des enquêteurs et relancer la machine pour que ça aboutisse. Donc moi, je constate qu’on se tiers-mondise”, affirme l’avocat Charles Consigny dans les “Grandes Gueules” sur RMC et RMC Story.