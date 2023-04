Droit des étrangers, enfance, services publics: les mises en garde de la Défenseure des droits

Claire Hédon, Défenseure des droits, livre cette semaine le rapport annuel de son institution avec de nombreuses mises en garde, et un état des lieux inquiétant.

Claire Hédon alerte. La Défenseure des droits a pointé de "multiples entailles" dans les politiques publiques et une détérioration de l'accès aux services publics portant atteinte aux droits des personnes vulnérables comme les enfants ou les étrangers, selon le rapport annuel 2022 publié lundi.

L'autorité indépendante dirigée par Claire Hédon, chargée notamment de défendre les citoyens face à l'administration, a reçu en 2022 125.456 réclamations, soit 9% de plus que l'année précédente.

"Depuis presque trois ans que je suis en poste, je constate des atteintes aux droits qui portent atteinte à la cohésion et à la démocratie. On a une augmentation dans tous les domaines", a expliqué Claire Hédon dans un entretien accordé à l'AFP.

Les réclamations traitées par les 570 délégués, présents dans les 96 départements métropolitains et cinq départements d'outremer, concernent majoritairement les relations avec les services publics: plus de 82.000 réclamations, en hausse de 14% sur un an. A propos de la protection de l'enfance, les réclamations sont en hausse de 20% sur un an pour atteindre 3.586.

Droits des personnes étrangères: un niveau jamais connu de réclamations

La Défenseure des droits relève également que le nombre de réclamations concernant les droits des personnes étrangères a "atteint, en 2022, un niveau jamais connu dans l'institution", selon le rapport, qui lie cette augmentation à "une dématérialisation excessive" des services publics.





Claire Hédon a indiqué lundi lors d'une conférence de presse à Paris que "85% des réclamations sont des problèmes d'usagers de services publics". "Ce que nous constatons de manière persistante, c'est la déshumanisation du service public (...) qui se traduit par le silence", a-t-elle commenté.

Par ailleurs, dans l'actualité chaude, la Défenseure des droits a annoncé avoir été saisie à 115 reprises depuis le début des manifestations contre la réforme des retraites pour des manquements supposés des forces de l'ordre.