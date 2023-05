"J'ai pleuré plusieurs fois": cette institutrice veut repousser sa retraite, mais c'est refusé

Âgée de 67 ans, Florence doit partir à la retraite mais refuse d'abandonner ses élèves. Elle veut une dérogation que l'académie de Versailles lui refuse pour l'instant. Mais tout pourrait changer avec la réforme des retraites.

Depuis plus de 40 ans, Florence est professeure de CM1/CM2. Elle a fait toute sa carrière dans la même école primaire, à Dourdan, dans l’Essonne. Et Florence ne compte pas ses heures, ni ses années d’ailleurs: elle a bientôt 67 ans et toujours la même passion de l’enseignement. Pourtant, elle est contrainte et forcée de partir à la retraite au mois de juin.

"À l'âge de 5 ans, je savais que je serais institutrice, c'est une passion qui m'anime", raconte-t-elle à RMC. "Dans cette école, j'ai les enfants de mes premiers élèves et j'évolue avec ces élèves. Je me suis mise à l'informatique, à l'imprimante 3D. Tous les ans, avec le professeur de mathématiques du collège, on fait un binôme et on envoie des messages à la station spatiale internationale. Et dans deux mois, tout ça, c'est fini? J'ai pleuré plusieurs fois mais heureusement que les élèves sont là", explique Florence.

"Il devrait y avoir une dérogation"

Mais c'est la loi. Dans la fonction publique, l’âge limite, c’est 67 ans. Florence les aura le 31 août, quelques jours avant la rentrée scolaire. Donc impossible de faire une année de plus. Florence a bien tenté d’obtenir une dérogation auprès de l’académie, mais elle a été refusée: "Je pense qu'il devrait y avoir une dérogation en fonction des personnes, si la personne est apte physiquement et capable de faire des choses dynamiques".

Autour d’elle, les parents, les élèves et ses anciens élèves devenus grands se mobilisent. Une pétition en ligne a recueilli près de 600 signatures. Et Florence peut aussi compter sur le soutien du maire de Dourdan, Paolo de Carvalho, qui a écrit au ministère de l’Education nationale. "Ce qui est incroyable, c'est que l'Éducation nationale peine à recruter alors qu'on a des enseignants en fin de carrière qui veulent continuer. Il faut les laisser continuer", appelle l'élu.

Sauvée par la réforme des retraites?

Contactée par RMC, l'académie de Versailles dont dépend Florence explique que c’est bien malgré elle qu'elle est obligée de dire non à Florence. Il n’existe que quelques dérogations pour continuer d’enseigner après 67 ans, si on n’a pas tous les trimestres pour partir à la retraite par exemple, mais notre auditrice ne remplit pas ces conditions.

Mais l'académie de Versailles laisse entrevoir une potentielle solution: la réforme des retraites prévoit de pouvoir travailler jusqu’à 70 ans, fonction publique y compris. Les services promettent donc de réétudier le cas de Florence une fois les décrets d’application publiés.

