"On ne sait pas qui a choisi ni comment": l'opacité dans l'attribution des places en crèche dénoncée

Alors qu'elle pensait bien avoir une place en crèche, Mathilde, mère d'un petit garçon, a malheureusement découvert que sa place n'était plus disponible. Elle dénonce sur RMC l'opacité de l'attribution des places en crèche.

C’est l’angoisse des parents à l’heure de reprendre le travail: trouver un moyen de garde pour son enfant. Mathilde est infirmière de nuit. Dans sa commune de La Penne-sur-Huveaune, dans les Bouches-du-Rhône, les places en crèche sont attribuées par ordre d’arrivée. Après plus d’un an d’attente, elle obtient le graal en novembre dernier: son fils va pouvoir entrer à la crèche à la rentrée 2023.

Mathilde est rassurée. Mais il y a un mois, coup de théâtre. Finalement, la place lui est retirée, sans explication. "J'ai demandé quels étaient les critères d'attribution, on m'a dit que ça ne me regardait pas. C'est compliqué de faire une commission, qui n'est pas transparente, sans prévenir les parents ni demander de dossier au préalable. On ne sait pas qui a choisi ni comment, on sait juste que notre enfant, après avoir attendu deux ans, n'a plus de place en crèche", déplore-t-elle au micro de "RMC s'engage pour vous".

À la fin du mois, la nounou qui s’occupait de son fils jusqu’ici, s’en va, et Mathilde n’a plus de solution de garde.

Aucune règle

Pour les places en crèche, il n’y pas de règle générale et c’est tout le problème. En France, plus de 422.000 places en crèches publiques sont gérées par les collectivités et chacune a sa méthode, en fonction de critères parfois opaques.

Pour lever les soupçons de clientélisme, le gouvernement a lancé une mission interministérielle sur le sujet en 2018. Il en est ressorti un guide des bonnes pratiques, édité par l’AMF, l’Association des Maires de France, mais qui n’a aucune valeur contraignante.

Le maire se défausse sur l'ancienne directrice de la crèche

Pour Mathilde, les échanges de mails entre elle et la directrice de la crèche ne laissent aucun doute: on lui bien confirmé l’attribution d’une place pour son fils. Par ailleurs, sur le site de la ville, il n’est écrit nulle part que les familles sont désormais choisies en commission et non plus par ordre d’arrivée.

Contacté, le maire de La Penne-sur-Huveaune a répondu par courrier mais refuse de s’entretenir avec RMC. Il rejette la faute sur l’ancienne directrice de la crèche, parle d’une faute professionnelle. Il explique aussi que le nouveau système de commission est beaucoup plus équitable et qu’il sera voté en conseil municipal en septembre. En toute logique, il ne s’applique donc pas encore. Pour l’instant, il n’a proposé aucune solution à Mathilde.