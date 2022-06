Pourquoi le prix de la cantine scolaire risque d’augmenter

"Dans le prix qui est payé par les parents pour la pause méridienne, il y a le repas et l’encadrement par du personnel municipal, explique-t-il dans ‘Apolline Matin’ ce vendredi sur RMC et RMC Story . On sait que le personnel municipal va nous coûter plus cher parce que le point d’indice des fonctionnaires va être débloqué. Et on a la mauvaise surprise de l’augmentation des prix des repas qui sont livrés par des sociétés, parce qu’il y a l’augmentation de tous les prix alimentaires, des prix de l’énergie… Il est probable que le coût de revient pour les collectivités de cette pause méridienne sera de l’ordre de 5 à 10%. Le choix, c’est soit le tarif, soit l’impôt. Il n’y a pas d’argent magique. Les communes n’ont pas un trésor de guerre qu’elles peuvent sortir."