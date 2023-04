Salaires des enseignants: Emmanuel Macron annonce "entre 100 et 230 euros nets en plus par mois"

En déplacement dans l'Hérault ce jeudi, Emmanuel Macron annonce une augmentation des salaires des enseignants, "entre 100 et 230 euros nets en plus par mois".

"Entre 100 et 230 euros nets en plus par mois". C'est l'annonce d'Emmanuel Macron sur la hausse des salaires des enseignants, lors de son déplacement dans un collège de Ganges (Hérault) ce jeudi. "Il faut mieux reconnaître et mieux payer les professeurs" a indiqué le président de la République. Cette hausse inconditionnelle, pour tous les enseignants, s'accompagnera d'une augmentation liée à de nouvelles missions basées sur le volontariat. Au total, cette hausse pourra aller "jusqu'à 500 euros par mois".

