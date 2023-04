Hérault: à l'arrivée d'Emmanuel Macron, la CGT coupe le courant du collège qu'il doit visiter

Une fois n'est pas coutume, le déplacement du président de la République a été perturbé par une coupure d'électricité. Cette fois, c'est un collège qui a été visé par l'action revendiquée par la CGT.

Comme la veille en Alsace, la CGT a coupé le courant du lieu d'une visite officielle d'Emmanuel Macron. Cette fois, c'est le collège Louis Michel de Ganges, dans l'Hérault, qui a été la cible des syndicalistes. À l'arrivée du président de la République, plusieurs salles de l'établissement ont été plongées dans le noir, a constaté RMC.

"Dans la continuité de la mobilisation d'hier qui suit le président et qui porte la colère des travailleurs, l'aéroport de Montpellier et le collège ont été mis en sobriété énergétique", ont assuré à la presse la FNME-CGT, le Syndicat CGT Energie 34 et l'Union Départementale CGT 34. "On revendique la coupure dans le collège. Il n'y en a pas d'autres de prévues, c'est vraiment le collège qui était visé", a ajouté Mathieu Guy, responsable CGT de Ganges à l'AFP.

L'aéroport de Montpellier "mis en sobriété"

Plus tôt dans la matinée, la CGT Energie avait revendiqué "la mise en sobriété de l'aéroport de Montpellier", où le président de la République devait arriver.

La veille, la CGT avait déjà coupé le courant lors d'une visite d'Emmanuel Macron dans le Bas-Rhin. À l'arrivée du président de la République, les locaux de l'entreprise Mathis de Muttersholtz, une usine spécialisée dans la construction en bois, s'étaient aussi retrouvés privés de courant, sans pour autant plonger les lieux dans le noir.

"Nous l'avions annoncé, les énergéticiens seront partout et il fera tout noir pour le président" avait assuré Fabrice Coudour à l'AFP.

Sur le même sujet Emmanuel Macron dans l'Hérault: les manifestants privés de casseroles, saisies par les gendarmes

Avant l'arrivée d'Emmanuel Macron, une centaine de manifestants s'étaient rassemblés devant la mairie pour un concert de casseroles et de sifflets à l'attention du président de la République.