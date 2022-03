Un élève privé de sport car il veut garder le masque: "On ne comprend pas cette injustice"

Un jeune écolier asthmatique scolarisé en CM2, près de Lyon, veut garder son masque pour le cours d'éducation physique et sportive. Mais l'école a peur qu'il fasse un malaise.

La fin du masque à l'école a été un soulagement pour beaucoup de parents. Mais d'autres veulent que leurs enfants le gardent... et ce n'est pas toujours possible. La maman d'un petit garçon scolarisé en CM2 nous a contacté à l'adresse rmcpourvous@rmc.fr.

Christine est la mère du jeune Tao, qui est scolarisé en CM2 à l'école primaire de Jassans-Riottier, près de Lyon. Tao est privé de cours de sport car il souhaite garder le masque. Asthmatique, son grand-père n’a aucune immunité face au Covid, malgré ses trois doses, et sa maman ne comprend pas l'intransigeance de l'école.

"Depuis le 15 mars, on bataille car je veux que Tao fasse sport comme tout le monde. Il aime le sport, il est hyper triste d'être mis sur le banc, sur le côté. Il ne comprend pas car les deux années passées, il a bien fait sport avec un masque. On ne comprend pas cette injustice. Il y a deux ans, quand on ne portait pas le masque, on était limite des assassins ! Et maintenant, on refuse de l'enlever et on serait des abrutis."

La crainte d'un malaise

Quels sont les arguments de l'école pour empêcher Tao de porter le masque? L'équipe enseignante a peur qu'il fasse un malaise. Mais pendant deux ans, il ne s'est rien passé, même si Tao est asthmatique.

"Il y a une étude israélienne qui a été faite pendant la période Covid où ils ont montré que, pour les asthmatiques, utiliser le masque, y compris en extérieur ou en faisant du sport, réduit de façon considérable les crises d'asthme. il y a une protection des pollens et lors des pics de pollution. La nuance est sur le sport de haute intensité. C'est du bon sens car ça réduit l'apport en oxygène", explique le pneumologue, Marc Sapene, le président de l'association Ashtme et allergies.

Que dit l'Education nationale? Le ministère, que nous avons contacté, confirme qu'il n'existe aucune interdiction pour les enfants qui souhaitent garder le masque en cours de sport. Quant à l'inspecteur de circonscription, il s'est engagé à ce que Tao ne soit plus exclu et puisse participer à tous les cours de sport, même de forte intensité, en jouant par exemple le rôle d'arbitre. Une rencontre avec la direction de l'école aura lieu le 8 avril.