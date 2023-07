"On se sent comme dans une famille": Christophe hôtelier fan de RMC

RMC & VOUS - Tout l'été, RMC part à la rencontre de ses fidèles auditeurs et leur tire le portrait. Aujourd'hui, rencontre avec Christophe, hôtelier au Lavandou (Var), auditeur de RMC depuis 20 ans et habitué du 3216.

Christophe est hôtelier au Lavandou (Var): "je fais ce que j'appelle de l'hôtellerie artisanale. Les clients, ce ne sont pas des numéros, ce sont des personnes avec qui on sympathise, avec qui on parle, avec qui on a pris des liens d'amitié aussi. On fait ce qu'on aime"

Son hôtel face à la mer, "dans un endroit qui en fait rêver plus d'un", donne sur la plage Saint-Clair: "un bijou cette plage", affirme-t-il. Pour l'instant, "la saison commence bien". "On sent qu'il y a peut-être un peu moins de monde que l'année passée, mais globalement, ça se passe bien" explique Christophe qui dit ne "pas pouvoir se plaindre".

Depuis "une vingtaine d'années", Christophe a le réflexe RMC. "Je mets la radio sur l'ordinateur, en direct, à la réception."

"Je me rappelle encore le début des Grandes Gueules. J'écoutais déjà Vincent Moscato quand il était le soir: c'était Radio Moscato. Je suis toujours resté fidèle à RMC, parce que c'est une radio qui propose une diversité de programmes qui est vachement intéressante."

Habitué du 3216

Il explique aimer la diversité des intervenants: "on a aussi bien des ouvriers, que des cadres ou des patrons." Cet habitué du 3216, le standard de RMC, explique intervenir dans le Super Moscato Show, chez les GG, dans Estelle Midi ou même chez Apolline Matin. "C'est très simple, au bout d'un moment, on arrive à connaître les standardistes et même à parler avec eux."

"A RMC, on se sent comme dans une famille. Ce sont des gens qui sont nature-peinture. C'est ça qui est agréable : il n'y a pas de faux semblants", explique Christophe.

Il se souvient notamment d'un moment tragique marquant, la mort de Christophe Dominici: "Vincent, d'un coup, il dit 'excusez-moi, je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle, il faut que je me retire dix minutes de l'antenne' parce qu'il venait de l'apprendre au téléphone, sans doute par des potes à lui ou quoi. Toute ma vie, je me souviendrai de ce moment."