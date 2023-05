Saint-Brevin: 1.000 à 2.000 personnes à la manifestation en soutien au maire démissionnaire

Près de 2.000 personnes se sont réunis ce mercredi à Saint-Brevin-les-Pins pour soutenir le maire démissionnaire de la ville, Yannick Morez. Il était victime depuis deux ans de menaces de l'extrême droite, après l'officialisation du transfert près d'une école de sa commune d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile.

Près de 2.000 personnes, dont de nombreux élus de gauche arborant leur écharpe tricolore, se sont rassemblés à Saint-Brevin-les-Pins en soutien au maire démissionnaire de cette commune de Loire-Atlantique, devenu le symbole des élus locaux victimes de violences, selon des journalistes de l'AFP.

Une banderole clamant "Soutien au maire de Saint-Brevin, la République en danger" a été brandie en tête de cortège.

Pour lancer cette marche à l'initiative de diverses organisations de gauche, la maire PS de Nantes Johanna Rolland a fait applaudir longuement le maire démissionnaire (DVD) de Saint-Brevin Yannick Morez.

"Il a été le visage dans les valeurs et dans les actes, de la République du quotidien, de la République du réel, pas celle des slogans", a-t-elle lancé.

Yannick Morez, qui portait son écharpe tricolore, et qui n'avait pas pris part à cette marche pour "rester neutre", a pris la parole sur le parvis de l'hôtel de ville.

"Je me suis aperçu que c'était véritablement un sujet national les agressions des élus, et donc j'ai décidé d'aller jusqu'au bout", a-t-il poursuivi.

Sa prise de parole, longuement applaudie, a été suivie d'une Marseillaise entonnée par la foule.

Interrogé sur l'absence de personnalités politiques de droite et de Renaissance à cette marche, le patron du PS, Olivier Faure a estimé que le message était "plus grand".

"On est tous là pour montrer qu'on tient bon et on veut faire une démonstration. Nous sommes de gauche, le maire est de droite mais la démocratie et la République nous l'avons en commun", a déclaré pour sa part le leader des Insoumis Jean-Luc Mélenchon.