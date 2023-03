Accueil de demandeurs d’asile: un incendie au domicile du maire de Saint-Brévin

Une des voitures de Yannick Morez, maire de Saint-Brevin-les-Pins, a été incendiée mercredi. Le feu s'est ensuite propagé à une partie de sa maison. L'édile a porté plainte. Selon un expert incendie, la piste accidentelle est à mettre de côté.

Une enquête a été ouverte après l'incendie qui s'est déclaré mercredi matin chez le maire de Saint-Brevin-les-Pins, en Loire-Atlantique, près de Saint-Nazaire.

Deux des voitures de Yannick Morez ont été incendiées devant chez lui et les flammes se sont propagées à une partie de sa maison. L'élu a porté plainte. Personne n'a été blessé. Mais pour lui, c'est sûr, c'est un acte criminel. Il avait été menacé de mort pour avoir soutenu le transfert d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile près d'une école de sa commune.

Pour Philippe Croze, président du collectif des Brévinois attentifs et solidaires, c'est un coup des opposants.

“On ne pouvait pas imaginer que ça aille aussi loin, qu’ils s’en prennent aux biens, et même aux personnes puisque le maire était à son domicile au moment où il y a eu cette attaque. Je pense que ça pourrait toucher n’importe lequel d’entre nous qui se manifeste pour dire que Saint-Brévin doit être une terre d'accueil. Ce genre de choses finit par faire peur. C’est vrai que personnellement, je ne suis pas serein”, confie-t-il.

La piste accidentelle écartée

Un expert incendie s'est rendu sur place mercredi matin et ses premières conclusions conduisent "à écarter la piste accidentelle et à privilégier l'intervention de tiers et la piste criminelle", souligne le procureur de la République de Saint-Nazaire, Sylvie Canovas-Lagarde, dans un communiqué.

Yannick Morez a déposé plainte et le parquet de Saint-Nazaire a ouvert "une enquête criminelle en flagrance du chef de destruction volontaire par incendie sur personne dépositaire de l'autorité publique", confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie de Pornic.