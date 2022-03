Covid: la hausse des cas perturbe à nouveau les entreprises

Le nombre de contaminations au Covid ne cesse d'augmenter ces derniers jours en France. Près de 217.500 cas ont été rescencés ce mardi. Et dans les entreprises, le nombre de salariés malades et donc absents est également en forte hausse.

Le nombre de contaminations quotidiennes au Covid-19 continue d'augmenter, avec 217.480 cas recensés ce mardi. Et cette nouvelle flambée des cas a des conséquences dans les entreprises, où les salariés malades se de plus en plus nombreux, avec à la clé un isolement minimum de cinq jours pour les personnes vaccinées.

En ce début de semaine, mauvaise nouvelle pour Katia et son mari. Ils sont positifs au Covid. Pendant une semaine, le couple doit fermer son magasin de chasse et pêche, au grand regret de Katia.

“On va avoir une perte de chiffre d'affaires importante. On n’a pas besoin de ça vu les confinements qu’on a subis. Ça n’aide pas”, indique-t-elle.

Supprimer l'obligation d'isolement ?

Pourtant, Katia se sent en forme, elle n'a presque aucun symptôme. Alors sept jours d'isolement, ça ne l'enchante pas. "Si je pouvais ouvrir, j’ouvrirais. Ce n’est pas franchement utile. Aujourd’hui, je suis en forme, je suis en bonne santé. Si j’avais un rhume ou la grippe, je pourrais aller travailler. Si on pouvait aller travailler avec le masque et se laver les mains, comme c’était le cas jusqu’à maintenant, ce serait mieux", juge-t-elle.

Bruno Serre, le vice-président délégué de l’association nationale des DRH, l'assure: le taux d'absence dû au Covid repart à la hausse dans les entreprises.

"On se promène toujours entre 10 et 20%. Tous mes collègues constatent qu’il y a une remontée des cas de Covid. Ce sont les petites entreprises qui sont très embêtées parce que quand l’effectif est de trois personnes, s’il y en a deux absentes, l’entreprise est obligée de fermer”, explique-t-il.

Pour limiter les absences, certains pays comme l'Espagne ont décidé de supprimer l’obligation d’isolement pour les cas asymptomatiques ou légers de Covid-19.