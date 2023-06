En France, la politique anti-tabac donne des résultats encourageants selon l'OCDE

Les mesures prises en France contre le tabagisme ont un bénéfice économique qui dépasse leur coût, en particulier car elles vont réduire les dépenses de santé liées aux maladies provoquées par cette addiction, selon des chercheurs de l'OCDE.

Une première étude de l'OCDE vient d'en mesurer les effets de la politique anti-tabac de la France. Même si le taux de tabagisme baisse depuis les années 1970, le pays reste l'un des mauvais élèves de l'OCDE. Un Français sur quatre fumaient quotidiennement en 2021. C'est bien plus que la moyenne dans l'OCDE, qui est d'un sur six. Nos jeunes fument beaucoup et la France décroche aussi le 3e taux de tabagisme le plus élevé chez les femmes.

En collaboration avec Santé Publique France, l'organisation a évalué l'impact sanitaire et économique du programme national de lutte contre le tabac entre 2016 et 2020. Et les résultats sont plutôt bons car s'il est maintenu, ce programme permettrait d'éviter quatre millions de cas de maladies chroniques dans les années à venir et d'augmenter l'espérance de vie de quelques mois.

Des sevrages plus nombreux grâce au mois sans tabac

Le rapport établit qu'un euro investi dans les politiques de prévention, c'est quatre euros économisés en soins médicaux. Sans compter le gain de productivité. En effet, ce sont 19.800 travailleurs en plus par an sur le marché de l'emploi.

Par mesures anti-tabac, il faut entendre le paquet neutre, les hausses des prix, le remboursement des substituts et le mois sans tabac qui aurait augmenté de 21% le nombre de sevrages, et d'arrêts de la cigarette.

Une ombre au tableau cependant. L'épidémie de Covid, pendant laquelle un quart des fumeurs ont augmenté leur consommation. De quoi "amoindrir" les projections du rapport, disent les auteurs.