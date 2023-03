La cigarette et l'alcool en voie de "ringardisation"? Les jeunes fument et boivent de moins en moins

En France, les jeunes semblent s'assagir. Ils sont de moins en moins nombreux à fumer des cigarettes, boire de l'alcool et fumer du cannabis. Le tabac semble même en voie de "ringardisation".

C’est une excellente nouvelle. Selon l’Observatoire des drogues qui a interrogé 23.000 adolescents de 17 ans, à l'occasion de la journée d’appel de préparation à la défense les jeunes fument, boivent et se droguent de moins en moins. À tous les niveaux.

Ainsi, la consommation de tabac est en baisse depuis 20 ans. On est passé de 41% des jeunes qui fumaient tous les jours en 2000, à 25% en 2017 d'après la même étude. Et la baisse s'accélère. Il n’y a plus que 15 % de fumeurs quotidiens à 17 ans, 10 points de moins en 5 ans. C’est un recul considérable.

C’est le résultat de la hausse du prix, du paquet neutre, de l’interdiction de fumer dans les restaurants et les cafés. Mais c’est aussi le signe d’un changement de l’image du tabac chez les jeunes. Le président de SOS Addictions, William Lowenstein, explique dans une interview au Parisien qu’il se passe actuellement ce que les spécialistes espéraient : le tabac est en train de se “ringardiser”.

Et pour que cela continue, selon lui, il ne faut pas décourager la cigarette électronique qui reste le meilleur moyen pour sortir du tabac, mais aussi pour ne pas y entrer.

Moins de buveurs mais...

À 17 ans, les jeunes sont 20% à dire qu’ils n’ont jamais goûté d'alcool de leur vie. Il y a 20 ans, ils étaient deux fois moins nombreux. Ceux qui boivent une fois de temps en temps, c’est à dire une fois par mois, sont passé de 80% à moins de 60% aujourd’hui. Enfin ceux qui ont déjà une consommation régulière à 17 ans ne sont plus que 7% contre 11% en 2000.

Difficile de mesurer les effets des confinements. Les 17 ans d’aujourd’hui sont des jeunes qui sont beaucoup moins sortis que leurs aînés dans leurs premières années d’adolescence. Il faudra voir si cette tendance à la baisse se poursuit, maintenant que les fêtes ont repris.

Les spécialistes s'inquiètent d’un autre phénomène. Les jeunes sont moins nombreux à boire mais ceux qui boivent, boivent plus… 14% admettent prendre des cuites plusieurs fois par mois, c'est-à-dire consommer plus de 5 verres…

Le cannabis séduit moins

Pour le cannabis, comme le tabac, la tendance est à la baisse. Moins de 30% des jeunes de 17 ans disent avoir essayé au moins une fois, contre 45% en 2000. Et c’est surtout le chiffre des consommateurs réguliers qu’il faut regarder. On est passé de 10% à moins de 4%. L'âge moyen des fumeurs de pétards augmente. On assiste comme pour la cigarette à une "ringardisation".

Parallèlement l'usage du CBD est en hausse, et pour cause, il n'était pas mesuré il y a 5 ans. Les boutiques n'existaient pas.

L’usage de la cigarette électronique est aussi en forte hausse. Trois fois plus qu’il y a 5 ans, et même six fois plus pour les jeunes filles.

Peut-on aller plus loin pour lutter contre les addictions chez les jeunes?

Et on peut toujours aller plus loin notamment sur le tabac. L’Australie a réussi à descendre à 3% de consommateurs chez les jeunes en augmentant fortement les prix.

Mais c’est la Nouvelle-Zélande qui va le plus loin. Elle veut une génération sans tabac. Tous ceux qui sont nés après 2008 n’auront jamais le droit d’acheter des cigarettes. Pour cela, l'âge minimum va être repoussé d’un an tous les ans. Il faudra avoir 19 ans, en 2027, puis 20 ans en 2028, 30 ans dix ans plus tard et ainsi de suite. C’est assez radical. Dans quelques années, seuls les vieux auront le droit de fumer. Ce sera définitivement ringard !