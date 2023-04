Tabac: pourquoi les Américains fument-ils beaucoup moins que les Français?

Seulement un Américain sur dix déclare fumer des cigarettes, contre un sur trois en France. La raison tient dans une loi beaucoup plus stricte côté américain.

La cigarette ne fait plus un tabac aux États-Unis. 11,3% d’Américains fument des cigarettes contre 31% en France, alors qu'il y a cinquante ans 42% des Américains fumaient. C’était même une petite tendance avec de nombreuses pubs diffusées.

Si le nombre de fumeurs ne cesse de diminuer aux Etats-Unis, c’est d’abord parce que les lois anti-tabac sont plus anciennes et plus restrictives qu'en France: limitations de fumer dans les centres-villes, les appartements, jusqu’aux décisions de Barack Obama de réduire le taux de nicotine dans les cigarettes.

Autant de décisions qui rendent la cigarette presque amorale aux États-Unis, d’autant que le tabac serait la cause principale de 480.000 morts par an outre-Atlantique. Il y a l'effet de la loi mais aussi l'effet du prix. Selon les états, un paquet de cigarettes peut coûter jusqu’à 18 euros contre une dizaine d’euros en France.

D'ailleurs, la Première ministre Elisabeth Borne a prévenu que les prix du tabac allaient suivre l’inflation et tous les paquets devraient coûter 11 euros à partir de lundi prochain.

Des ventes en hausse en France

Les lois anti-tabac décidées depuis Jacques Chirac dans les années 2000 ont certes provoqué une prise de conscience. Mais pour la première fois depuis 20 ans, les ventes de cigarettes en France augmentent. La pandémie a pu jouer un rôle puisqu’elle a beaucoup stressé des salariés déjà fumeurs qui ont pu augmenter les doses. Mais il y a aussi une forme de rejet global des crises sanitaires, politiques, sociales et un rejet aussi du culte du bien-être qui revêt les contours d'une injonction stressante.

La France reste donc une éternelle terre de fumeurs. Aujourd'hui, on compte 15 millions de fumeurs en France, dont 12 millions de fumeurs quotidiens. En 2021, trois personnes majeures sur dix ont déclaré fumer. Cela représente 31,9% des Français, un chiffre en hausse. En France, le tabagisme serait à l'origine de 75.000 décès par an, soit 13 % des décès.