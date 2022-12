Entre 13 et 18 degrés: à l'hôpital de Meaux, patients et soignants privés de chauffage

En raison d'une panne de chauffage dans un bâtiment de l'hôpital de Meaux, le thermomètre ne dépasse pas les 18 degrés dans certaines chambres. Et les soignants ne sont pas mieux lotis. Dans certains bureaux, il ne fait que 13 degrés.

Hiver glacial et chauffage en panne ne font pas bon ménage. Encore plus à l'hôpital. C'est le cas à Meaux en Seine-et-Marne où un bâtiment de l'établissement qui date de 1973 n'est plus chauffé. Et malgré l'alerte lancée à la direction, la situation n'évolue pas. Pas suffisamment en tout cas pour les patients.

Jean-Pierre, hospitalisé après une chute, double les couvertures dans sa chambre: "Je n'ai pas trop chaud. Il fait peut-être 18 degrés", raconte-t-il au micro de RMC. Des conditions qui inquiètent sa fille: "Comme il ne bouge pas, il a froid en plus. Ce n'est vraiment pas normal", déplore-t-elle.

13 degrés dans les bureaux

Même discours chez les soignants: alors que la direction affirme que la panne est réglée, le thermomètre ne remonte pas dans les bureaux: "Quand j'arrive dans mon bureau tous les matins il fait toujours 13 degrés. Ce n'est pas possible, avec ma collègue on a froid, on a des migraines, des courbatures musculaires", assure l'un d'eux.

La directrice adjointe de l'hôpital Anne-Laure Dardenne explique que des solutions ont été apportées aux patients et aux soignants: "Si quelqu'un nous dit qu'il a froid dans sa chambre, on peut lui fournir des couvertures et des chauffages d'appoint si c'est réellement le cas", assure-t-elle.

Un nouveau bâtiment prévu en 2024

Des mesures insuffisantes pour les syndicats. Marie-Christine Garneaux s'inquiète pour les semaines à venir: "On déplore déjà une personne en arrêt-maladie parce que le froid entraîne bien sur des maladies hivernales mais là c'est vraiment une surexposition", alerte-t-elle.

Un nouveau bâtiment est en construction pour remplacer celui-ci. Mais il n'ouvrira ses portes qu'en 2024