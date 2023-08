"Forte probabilité" d'alerte rouge canicule et de records de chaleur mardi, selon Aurélien Rousseau

Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, a prévenu sur RMC et BFM TV ce lundi matin que l'épisode de canicule qui touche la France allait probablement causer la mise en place d'une vigilance rouge pour mardi, dans la vallée du Rhône.

Jusqu'où ira cette canicule de la fin août 2023? Alors que les prévisions pour la fin de semaine semblent entériner un pic de la canicule pour le milieu de semaine, la vigilance sera accrue notamment pour la journée de mardi.

Et selon Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé qui était l'invité du Face-à-face sur RMC et BFM TV lundi matin, il existe une "forte probabilité" pour qu'une alerte rouge canicule soit déclenchée dans certains départements de la vallée du Rhône.

En effet d'après le ministre de la Santé, des "températures jamais atteintes" pourraient être relevées dans certaines localités de la moitié sud de la France, ce qui légitimerait le déclenchement du niveau de vigilance le plus important du dispositif.

Face à Face : Aurélien Rousseau - 21/08 16:45

Lors de son interview, Aurélien Rousseau a notamment détaillé le "processus simple" pour évaluer le niveau de vigilance à adopter face à la situation météorologique. "On parle plusieurs fois par jour avec Météo France qui actualise ses prévisions", décrit-il. Un nouveau rendez-vous entre l'agence météorologique et le gouvernement est prévu pour ce lundi, à 18h.

"On est très préoccupés et ce qui compte le plus, c'est la durée de cet épisode puisqu'on aura une baisse des températures qu'à partir de jeudi ou vendredi", a déploré le ministre de la Santé.

1.500 appels reçus au numéro vert

Sur la question des dispositifs mis en place par le gouvernement pour faire face à cette canicule d'ampleur, le ministre de la Santé a notamment rappelé que depuis le 18 août dernier, "1500 appels" avaient été reçus, une preuve que "c'était utile de le faire" explique Aurélien Rousseau.

"Même s'il n'y en a que quelques centaines dans le lot qui n'auraient pas eu les réflexes (pour faire face à la canicule) et qui les auront après cet appel, ça valait la peine de mettre en place ce numéro", a lancé le ministre.

"On a beaucoup appris des derniers épisodes de canicule, et on a beaucoup de dispositifs", a de plus assuré le ministre de la Santé au micro de Benjamin Duhamel.

Pour tout besoin d'information ou d'aide en lien avec l'épisode de chaleur que subit l'Hexagone, la ligne "Canicule info service" est joignable gratuitement au 0800.06.66.66, de 9h à 19h.