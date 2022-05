La petite Inaïa, 9 mois, contaminée par la bactérie E.coli: une pizza Buitoni en cause?

La petite Inaïa a passé 25 jours dans le coma. A 9 mois, elle a été contaminée par la bactérie E.Coli. Une bactérie, qui selon des médecins, a pu être transmise par sa mère, alors qu'elle avait mangé une pizza Buitoni.

Elle a passé plus d'un mois et demi à l'hôpital dont 25 jours dans le coma. La petite Inaïa, 9 mois seulement, a selon toute vraisemblance été contaminée en février dernier par la bactérie E.Coli après la consommation par sa mère d’une pizza Fraich’Up de Buitoni.

Comme à son habitude, lorsqu'elle manque de temps, Gwenaëlle se fait réchauffer une pizza surgelée Buitoni. Quelques jours plus tard, Inaïa, sa fille de 9 mois, tombe gravement malade. “Toute la nuit elle a vomi. J’ai dit à mon mari, elle n’est vraiment pas bien, elle ne se réveillera pas là, il faut vraiment y aller”, se souvient-elle.

Direction l'hôpital le plus proche. Les analyses détectent la présence de la bactérie Escherichia Coli. Elle est finalement transportée aux urgences d'Amiens.

“Elle a commencé à convulser donc ils ont dû la placer dans le coma pour protéger son cerveau. Ses reins ont arrêté de fonctionner complètement pendant trois semaines”, ajoute-t-elle.

Des séquelles à long terme?

47 jours d'hospitalisation. Dans un courrier, l'ARS lui confirme le lien entre la pizza Buitoni et l'infection de sa fille, alors comment cette enfant de neuf mois a-t-elle été contaminée ? Gwenaëlle a son idée.

“Elle n’a pas mangé de pizza du tout. Elle est allaitée et elle n’a pas de lait en complément dans le biberon, c’est vraiment que du lait maternel donc ça doit sûrement venir de là”, confie-t-elle.

Contactés, plusieurs pédiatres estiment que le lait maternel ne serait pas en cause, mais que la bactérie a pu se transmettre de peau à peau entre la mère et son bébé. Si elle va mieux, les reins d’Inaïa ont toujours du mal à fonctionner. Elle a également des problèmes d’équilibre et pourrait garder des séquelles à long terme. Depuis le début du scandale Buitoni, 56 intoxications ont été recensées jusqu'à présent par Santé Publique France.