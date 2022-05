"On veut savoir": le combat se poursuit pour les familles de victimes de l'affaire Buitoni

Une information judiciaire a été ouverte dans le cadre de l'enquête sur l'affaire des pizzas Buitoni contaminées à la bactérie E.coli qui a conduit à la mort de deux enfants. Un premier pas très important pour les victimes. 35 plaintes pour homicides et blessures involontaires ont été recensées.

Une information judiciaire a été ouverte jeudi par le pôle santé publique du parquet de Paris dans le cadre de l'enquête sur les pizzas Buitoni. Une enquête pour blessures et homicides involontaires, tromperie sur une marchandise, et mise en danger de la vie d'autrui.

Deux enfants ont trouvé la mort après avoir mangé une pizza. En tout, 56 cas d'intoxications alimentaires à E.coli et 35 plaintes au total pour homicides et blessures involontaires ont été recensés.

On a perdu notre enfant, il est irremplaçable, on doit lui rendre justice. On veut savoir.

Yohan, père d'un garçon de huit ans décédé après avoir mangé une pizza Buitoni, se dit soulagé. Cela fait trois mois que ce père de famille attendait que l'enquête sur la mort de son fils soit confié à un juge d'instruction. "On est reconnu comme victime. Ça a été un long combat et il commence à porter ses fruits. On a perdu notre enfant, il est irremplaçable, on doit lui rendre justice. On veut savoir", confie Yohan à RMC.

"Nous allons pouvoir obtenir des auditions, des expertises médicales et savoir exactement qui savait au sein du groupe Nestlé, pourquoi rien n’a été fait alors que de nombreuses alertes avaient été faites depuis deux ans, et qui directement est à l’origine de ces négligences criminelles", continue Maître Pierre Debuisson, l'avocat de Yohan. Il ne cache néanmoins pas une crainte: celle que des éléments de preuve, des mois après les faits, aient déjà disparu.