"On craque tous": les larmes d’une infirmière en direct dans "Les Grandes Gueules"

Dans "Les Grandes Gueules" ce mardi sur RMC et RMC Story, une auditrice, infirmière, a fondu en larmes en évoquant les difficultés du système de santé.

Peut-on encore bien se faire soigner en France ? C’était l’intitulé d’un débat dans "Les Grandes Gueules" ce mardi sur RMC et RMC Story, autour d’Alain Marschall et Olivier Truchot. Une auditrice, Charlène, infirmière dans le Gers, est intervenue pour donner son point de vue. Et elle a fondu en larmes en évoquant les difficultés qu’elle rencontre dans son quotidien professionnel, au cœur d’un système de santé très fragilisé par le manque de personnel.

"Aujourd’hui, je me pose la question d’arrêter"

"La France est devenue calamiteuse en termes de soins, a expliqué Charlène. Si personne ne prend en considération ce qu’il se passe aujourd’hui, il va y avoir de gros problèmes. Encore hier, j’ai été confrontée à une situation d’urgence chez un patient, à domicile. Un papy de 89 ans qui décompensait depuis vendredi matin. Le médecin généraliste était en vacances. Le remplaçant, qui fait ce qu’il peut malheureusement, proposait au fils de ne passer qu’à 13h. Le fils avait appelé le Samu, qui ne s’est pas déplacé. Ils lui ont proposé d’envisager un placement en Ehpad."

"C’est déplorable, a poursuivi l’infirmière. On est là, on maintient le cap, mais on ne sait plus comment soigner les gens. Il n’y a plus d’infirmières, ni d’aides-soignants, parce qu’on ne veut plus travailler comme ça. J’ai envie de pleurer… J’ai 31 ans, je travaille dans ce milieu depuis l’âge de 16 ans, par vocation. Je suis devenue aide-soignante et j’ai passé ma formation d’infirmière (larmes). Aujourd’hui, je me pose la question d’arrêter, parce qu’il y a un gros problème. On craque tous, on se dit tous la même chose. On essaye de trouver des solutions, mais il n’y en a pas, on ne nous écoute pas."

"Ces pleurs, on les entend tous les jours"

Une détresse que comprend le Dr Jérôme Marty, médecin généraliste, président du syndicat UFML. "Je connais les médecins du Gers. Ils font face à une demande de soins explosive. Ils sont malheureusement de moins en moins nombreux et ils sont épuisés, a-t-il souligné dans ‘Les Grandes Gueules’." Alors qu’Emmanuel Macron visite l’hôpital de Cherbourg ce même jour, il appelle à des actions rapides pour sauver le système de santé.

"Ça fait 20 ans qu’on dit que ça va s’effondrer, on n’en est plus à visiter tel ou tel service, lance le Dr Jérôme Marty. Tout de suite, il faut réunir les représentants des soignants, on construit avec eux et on avance. On ne va pas perdre du temps à faire des images télévisuelles en visitant des services, pour dire ‘ouh là ça va mal’. Ça suffit. L’émotion de Charlène, qu’on vient de vivre en direct, on la vit tous les jours avec les soignants qui nous entourent. Ces pleurs, on les entend tous les jours. C’est ça qu’on veut comme santé ? Vous imaginez qu’on soigne bien les gens quand on pleure, quand on est épuisé ? Non, on ne les soigne pas bien. C’est pour ça que le système est en train de crever."