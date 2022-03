Pizzas Buitoni contaminées au E.coli: "Un scandale sans nom", s'énerve Périco Légasse

Le chroniqueur gastronomique pointe sur RMC ce mercredi le "chaos" du système de l'industrie agro-alimentaire de masse, et vise également la pression et le "chantage" de la grande distribution sur les prix.

Deux enfants sont morts, des dizaines de cas d'intoxications graves ont été identifiés... Les contaminations à la bactérie E.coli se sont multipliées ces dernières semaines, et les autorités sanitaires françaises ont confirmé ce mercredi qu'il y avait un lien avec certaines pizzas de la marque Buitoni.

Après la multitude de témoignages recueillis et diffusés sur RMC, la direction générale de la Santé a annoncé que des analyses "ont confirmé un lien entre plusieurs cas et la consommation de pizzas surgelées de la gamme Fraîch'Up de la marque Buitoni contaminées par des bactéries Escherichia coli".

Jusqu'à maintenant, les autorités sanitaires estimaient qu'il y avait un lien "possible" entre ces contaminations et les pizzas de la gamme Fraîch'Up. Elles avaient donc déjà procédé à un rappel massif mi-mars, demandant aux consommateurs de détruire ces produits.

Le chroniqueur spécialisé dans l'alimentation et la gastronomie Périco Légasse s'est montré très en colère ce mercredi après cette confirmation. Le journaliste pointe du doigt non seulement l'entreprise, mais aussi la grande distribution qui impose selon lui un "chantage" aux industriels pour produire à un coût minimal.

"La grande distribution impose aux industriels des coûts de production pour faire ses marges. Si les industriels ne cèdent pas à ce chantage, ils perdent le marché. Quand on baisse les prix, on baisse forcément la sécurité et la qualité. Buitoni et Nestlé sont extrêmement vigilants, mais s'ils ont économisé sur un processus de sécurité ou simplement baissé la qualité du produit, et bien ça se paye. Pour gagner du fric, sous pression de la grande distribution, l'industriel va payer. Comme pour l'affaire des lasagnes Findus ou le lait Lactalis", analyse-t-il dans Estelle Midi sur RMC.

"Ce système libéral, avec cette grande distribution qui impose ses prix, nous amène au chaos"

Périco Légasse renchérit en estimant que le système libéral de la grande consommation conduit au "chaos" et demande aux pouvoirs publics de se montrer sévères.

"Il y a des seuils de prix de fabrication au-dessous desquels on ne peut pas descendre sans mettre la vie humaine en cause. Pour faire des économies de fric et pour les petites marges des grandes surfaces, il y a deux gosses qui sont morts et d'autres qui sont intoxiqués. On en est au point où ça tue !", s'énerve-t-il. "C'est comme si on avait coupé les freins ou les lumières d'une bagnole pour la vendre moins chère en croisant les doigts pour qu'il ne se passe rien. Là, ils ont croisé les doigts à Buitoni, et finalement ça se finit dans une morgue.

Ce système libéral, avec cette surconsommation et la grande distribution qui impose ses prix, nous amène au chaos. Là, pour le coup c'est un scandale sans nom. J'espère que les pouvoirs publics prendront leurs dispositions", conclut-il.