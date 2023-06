Production de médicaments: la relocalisation en France avance-t-elle?

Emmanuel Macron, le président de la République, se déplace en Ardèche ce mardi sur le thème de la souveraineté industrielle et de la relocalisation de la fabrication des médicaments.

Un déplacement en Ardèche consacré à la souveraineté industrielle. Emmanuel Macron se rend ce mardi matin à Champagne, sur le site du laboratoire Aguettant. Des annonces sont attendues sur la relocalisation de la fabrication des médicaments en France car l'essentiel est aujourd'hui fabriqué à l'étranger. Une mission interministérielle travaille sur ces questions depuis le début de l'année pour trouver des solutions à ce problème mis en lumière depuis la crise du Covid, quand la Chine a refusé de nous vendre du paracétamol par exemple.

42 projets financés depuis trois ans

Alors qu’il existe 271 sites de productions en France depuis 2012, dont 80 sites de fabrication de matières premières essentielles, la relocalisation de la production de médicaments en France a été amorcée par Emmanuel Macron en 2020. Où en est-on aujourd’hui? 42 projets ont été financés ces trois dernières années dans le cadre de France Relance, soit pour faire revenir en France la fabrication de certains médicaments, soit pour encourager des fabricants français qui seraient tentés de partir à rester sur le territoire.

Malgré ces avancées, depuis le Covid, de plus en plus de médicaments sont introuvables ou se font rares en pharmacie. Première explication: relocaliser prend du temps. Par exemple, le paracétamol, dont le rapatriement a été annoncé en 2020, n’est toujours pas fabriqué en France. L’usine sort de terre et fonctionnera a priori en 2025. Autre explication selon des spécialistes: les projets de réindustrialisation sont insuffisants. La France reste donc dépendante de l'étranger, surtout de la Chine, pour 60 à 80% des médicaments.