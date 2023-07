"C'était la seule solution": la mairie du Touquet interdit la cigarette sur la plage

La municipalité du Touquet a décidé d'étendre l'interdiction de fumer sur la plage sur toute l'année, en raison de la pollution engendrée par les mégots. Sur place, la mesure divise et la mairie se défend.

Une décision radicale, prise par la mairie du Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais). La ville bannit définitivement la cigarette de sa plage toute l'année: une première en France. Le maire LR de la ville, Daniel Fasquelle, invoque des raisons écologiques et notamment la présence de trop de mégots dans le sable pour justifier cette décision.

William est en vacances dans cette ville pour deux semaines. Il fume sa cigarette, pieds nus sur la digue, et ça ne le dérange pas. Il avait déjà pris cette habitude de s'écarter pour fumer.

"Il y a des espaces fumeurs comme la digue, qui restent équipés en cendriers,… C'est tout à fait faisable. Ça demande de faire 50 mètres, ce n'est pas un calvaire", estime-t-il.

Une action contre le tabagisme passif

Annie aussi voit d'un bon œil cette interdiction. Elle se promène aujourd'hui avec son petit fils dans la poussette et juge cette nouvelle règle comme étant "une très bonne chose, ne serait-ce que pour les enfants, parce qu'on avait plein de mégots sur la plage. C'était vraiment dégoûtant et les enfants ne mettaient ça à la bouche" explique cette retraitée qui vit une partie de l’année au Touquet.

L'interdiction permettrait aussi d'éviter du tabagisme passif: "J'ai beaucoup d'amis de mes parents qui fument: avec le vent, je me prends tout dans la tête et je suis obligée respirer alors que j'aime pas du tout l'odeur. Ce n'est pas très agréable" juge, pour sa part, Léane, adolescente en camp de vacances sur la plage.

Faut-il pour autant interdire totalement la cigarette sur la plage ? Pour Jérémie, non-fumeur, cette mesure va trop loin:

"Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait un fumeur sur la plage. Si le fumeur, il ramasse son mégot et le met à la poubelle, je ne vois pas de problème qu'il fume. On a le droit de fumer en France" explique-t-il.

Fasquelle: "Sensibiliser, on a essayé mais ça n'a pas fonctionné"

Fumeurs, Frédéric et Anne ramassent leur mégot. Ils s'estiment pénalisés par ceux qui ne sont pas respectueux. Le premier voit en cette proposition un interdit de plus: "l'interdit, l'interdit, toujours l'interdit" quand la seconde voit surtout une "question d'éducation": "À partir du moment où un endroit est propre et où il y a les dispositifs adéquats, il n'y a pas de souci", pense-t-elle. Mais l’argument de la liberté n'est pas valable ici, se défend Daniel Fasquelle, le maire LR du Touquet-Paris-Plage:

"La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. La liberté aussi d'être sur la plage, dans un environnement qui soit sain, naturel, respecté. C'était pour nous la seule solution pour avoir une mesure qui soit efficace. Sensibiliser, malheureusement, on a essayé, mais ça n'a pas fonctionné."

L'élu espère que cette interdiction fera tâche d’huile et qu’il deviendra normal de ne plus fumer sur les plages comme ça l’est devenu dans les restaurants. Il invite d'ailleurs les patrons des restaurants de plage, où il est encore possible de fumer, à prendre la même décision.