Fabien Roussel "a l'ambition de pouvoir incarner" une gauche “qui n’est pas celle que représente LFI”

Invité de la Matinale week-end de RMC, ce samedi, Fabien Roussel a assumé vouloir incarner une gauche qui "n'est pas celle que représente LFI".

L'union de la gauche a du plomb dans l'aile. Invité de la Matinale Week-End de RMC, l'ancien candidat communiste à la présidentielle, Fabien Roussel a déclaré vouloi "incarner une gauche de transformation sociale, qui remet en cause ce système économique mais qui ne cède rien aux valeurs de notre République."

Le dirigeant du PCF estime ainsi que "cette gauche-là n'est pas celle, aujourd'hui, que représente la France insoumise et une partie de ses parlementaires." Plutôt qu'un divorce entre les différents mouvements de la NUPES, Fabien Roussel "appelle au mariage", tout en jugeant que certains militants et élus de LFI, des socialistes et des écologistes souhaitent aller dans son sens :

"Je souhaite construire un rassemblement très large de la gauche républicaine, laïque, universaliste."

Une gauche "différente de celle de Jean-Luc Mélenchon"

Pour lui, "la gauche ne peut pas être représentée par un unique courant de pensée": "Je souhaite une gauche qui gagne, qui fasse rêver et qui l'emporte et j'ai l'ambition de pouvoir l'incarner", explique-t-il.

"J'espère pouvoir montrer qu'il y a enfin enfin dans notre pays, une gauche qui renoue avec ses belles valeurs et qui pour autant ne renonce pas à transformer profondément ce système économique qui crée tant d'inégalités", estime l'élu.

"Il y a une gauche dans notre pays qui va profondément changer le pays qui va remettre la retraite à 60 ans et augmenter les salaires, qui va défendre les services publics, qui va s'assurer que la sécurité existe dans leurs quartiers, dans leur commune, dans leurs villages et qui est différente de celle de Jean-Luc Mélenchon", conclut-il.