Un collectif de 10.000 médecins veut passer la consultation de 25 à 50 euros et appelle à la grève

Plus de 10.000 médecins libéraux appellent à une revalorisation du prix de la consultation, de 25 à 50 euros. Ils s'inquiètent des charges pour les généralistes, des rendez-vous non-honorés et de la tentation du 'déconventionnement' qui pourrait empêcher les patients d’être remboursés au mieux.

À l’aube des négociations entre les syndicats de médecins et la caisse d’assurance maladie, un collectif de 10.000 praticiens libéraux réclame une hausse du prix des consultations à 50 euros. Car depuis 2017, et sa dernière valorisation à 25 euros, celui-ci n’a jamais augmenté.

"Nous sommes médecins nous le valons bien", défend le collectif "Médecins pour demain" qui s’inquiète de l’alourdissement des charges pour les généralistes, des rendez-vous non-honorés et de la tentation du déconventionnement qui empêche les patients d’être remboursés au mieux.

Une mesure à plusieurs milliards

De son côté, la Caisse nationale d’assurance maladie estime normal que la tarification évolue mais demande en échange une implication accrue des médecins dans la permanence de soin ou dans les zones sous-dotées.

Faire passer la consultation de 25 à juste 30 euros comme mentionné pendant la campagne présidentielle, coûterait 1,3 milliard d’euros. Pour mettre la pression le collectif Médecins pour demain appelle à la grève le 1er décembre.

"La médecine libérale est mal en point, on est à la fin d’un système et il faut le changer" estime sur RMC et RMC Story Jérôme Marty, médecin généraliste et président de l’Union française pour une médecine libre. Et il appelle justement à essayer la seule chose qui n’a pas été tentée, "payer justement les soignants".

"Ce pays veut un système merveilleux mais ne veut pas payer ses soignants. Là on est au bout de l’histoire, il va falloir payer ses soignants", demande le praticien.

La santé créatrice de richesse?

Et il estime que la santé rapporte de l'argent en France. "On n’a jamais regardé la santé que sous le coup de la dépense et pas de la non-santé. La Santé rapporte au pays, c’est un secteur créateur de richesses, elle rapporte plus que ce qu’elle ne coûte. L’Etat est bénéficiaire partout", explique Jérôme Marty.

"Vous donnez 50 euros vous les récupérez en partie grâce à l’impôt, vous les récupérez avec que des médecins s’installent, parce que des commerces ouvrent, parce que vous remettez des gens malades dans le circuit de la dépense, du travail et de la cotisation", ajoute le praticien.

"Jusqu’à présent, l'Etat n’a jamais voulu payer les soignants et les rémunérations c’est 11%, des dépenses de la sécurité sociale, il est temps que cela soit un peu plus", appelle le médecin.

"J’ai l’impression qu’on est devant un précipice", s'inquiète de son côté Daniel Riolo. "Le tarif semble beaucoup trop bas, pour les augmenter on va devoir créer un trou énorme. C’est une réorganisation totale du circuit médical", ajoute-t-il estimant que lorsqu'un médecin traitant demande 25 euros, "tu te demandes s'il te fait un cadeau".