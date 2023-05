Voici le montant des dépenses moyennes de santé des Français, avec de fortes disparités régionales

Selon une étude du ministère de la Santé, les dépenses de santé des Français s'élevaient en 2018 à 2750 euros par habitants. Mais il existe des fortes disparités régionales.

Les dépenses de santé par patient en France varient avant tout en fonction de l'âge de la population, mais aussi du revenu de celle-ci, montre une étude géographique de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) publiée vendredi.

La Drees (qui dépend du ministère de la Santé) a calculé le montant de la dépense moyenne de santé par habitant dans tous les départements de France, obtenant une moyenne de 2.750 euros par habitant en 2018, avec de forts écarts: de 2.290 euros en Loire-Atlantique, à 3.550 euros en Haute-Corse.

Les plus précaires susceptibles "d'avoir davantage besoin de soins"

Une fois corrigées de l'âge et du sexe de la population, les dépenses de santé restent plus élevées dans les départements d'outre-mer, en Corse, dans le quart nord-est métropolitain, et sur le pourtour méditerranéen, selon l'étude.

"Les dépenses de santé sont ainsi un peu plus élevées dans ceux où le taux de pauvreté est le plus important. En effet, les patients les plus précaires sont susceptibles d'avoir davantage besoin de soins, même s'ils sont également les plus concernés par le renoncement aux soins", note la Drees.

Disparités de tarification

Les dépenses de santé par habitant ont également tendance à être plus élevées dans les départements "où le niveau de vie des plus aisés est le plus élevé", et dans ceux où l'offre de soins est plus abondante, relève l'étude.

"Dans certains départements du pourtour méditerranéen, le niveau élevé de dépenses est lié à une densité médicale importante", note l'étude.

Autre facteur de gonflement de la dépense de santé par habitant, les "modulations géographiques des tarifs réglementaires de soin" dans les départements d'outre-mer, de l'Ile-de-France et de la Corse.

Ces tarifications plus élevées pourraient "à elles seules (...) expliquer le surcroît de dépenses de santé observé dans les DOM", selon la note.