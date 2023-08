"Savourer la saison": des recettes estivales pour bien terminer l'été

LE BEURRE ET L'ARGENT DU BEURRE - Toute la saison, Périco Légasse décrypte votre assiette dans la Matinale Week-End et vous apporte des bons plans pour manger bien pour pas cher et dire "halte à la malbouffe". Aujourd'hui, il se penche sur des recettes estivales.

Vous êtes encore en vacances ou vous venez juste d'en rentrer, et vous voulez encore profiter d'un repas frais, simple et pas cher? La solution est dans plusieurs recette estivales. Un livre fait référence: “L’été passe les recettes restent” d'Andrée Zana-Murat (Hachette Pratique).

Dans celui-ci, l'autrice vous fait "savourer la saison". Des produits pas chers, qu'on peut trouver au marché, pour faire un petit festin simple, simple et joyeux, avec des produits du moment et des produits locaux. À partir de pas grand chose, se donner beaucoup de bonheur et surtout se régaler avec des saveurs.

"Avec peu de chose, on peut faire beaucoup de beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de partage. Qu'elle que soit d'ailleurs la saison, il se trouve que l'été, les maisons se remplissent, les copains passent, la famille est là, les enfants, les petits enfants et donc on cuisine", explique-t-elle dans la Matinale Week-End de RMC

La recette du jour

Salade de pois chiches au thon, céleri et citron

Les ingrédients : 1 bocal de pois chiches (425 g égouttés et rincés, pas de conserve en métal mais un bocal en verre), 200 g de thon à l'huile d'olive (égoutté, pas de thon émietté), 5 cébettes, 3 branches de céleri ou 1 cœur de céleri, 1 citron (jus+zeste), 1/2 bouquet de persil plat ciselé, 10 cl d'huile d'oliven, sel et poivre du moulin.

Égoutter et rincer les pois chiches

Nettoyer et couper les cébettes en deux dans la longueur puis en lamelles de 1 cm, vert compris

Effiler le céleri et le couper en lamelles de 1 cm, feuilles comprises

Dans un grand saladier, mélanger tous les ingrédients, zester le citron et en presser le jus.

Goûter et rectifier l'assaisonnement

Cette salade est une base à la quelle on peut rajouter d'autres ingrédients pour l'etoffer ou la relever : menthe, poivron rouge, coriandre, soupe d'harrissa, citrons confits,... Le petit conseil d'Andrée Zana-Murat pour démarrer sa recette : "Quand je fais une recette que je ne connais pas, je la suis au début puis ensuite j'y mets mon grain de sel."

C'est une base, ensuite on ajoute ce qu'on a envie, en fonction de son cœur et on s'approprie la recette pour faire quelque chose d'estival, de frais, à son goût.