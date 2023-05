"Un mail, c’est une ampoule allumée pendant 24h": des entreprises tentent de limiter les courriels

Face aux tonnes d'emails qui s'accumulent et peuvent même être sources de stress, certaines entreprises essaient de limiter ce phénomène.

C'est un fléau qui nous coûte du temps de travail: les emails. Une étude démontre que nous gérons en moyenne 144 courriels par semaine. Ça grimpe même à 331 pour les dirigeants d'entreprise. Et nous passons 30% de notre journée à les consulter et à les trier, tandis qu'un tiers d'entre eux ne sont jamais lus ni ouverts... 10% des salariés sont mêmes exposés à l’hyper-connexion en envoyant des emails après 20h plus de 50 soirs par an.

Pour arriver à ces chiffres, l'observatoire de l'Infobésité et de la collaboration numérique a épluché 60 millions d'en-têtes de courriels de plus de 9.000 salariés de cinq entreprises différentes.

Philippe, ingénieur d'affaires, a 37 mails non lus depuis le début de la matinée. Tout n'est pas prioritaire. “J’ai un mail client où il y a la terre entière et qui ne me concerne pas directement. Sur quatre demi-heures par jour, j’arrive à traiter l’ensemble de mes mails". Deux heures par jour tout de même, mais Philippe relativise.

“Il y a quelques années, ce n’était pas deux heures, mais six heures par jour. Il y a une reprise du téléphone, ce qui est assez marrant. Il y a aussi plus de réunions en présentiel pour se parler, se voir”, indique-t-il.

Une solution pour réduire le bilan carbone

Dans le bureau d'à côté, Marie-Antoinette est responsable ressources humaines. “En interne, j'envoie très peu de mails. On a mis en place des solutions comme le ‘no e-mail friday’ qui consiste à ne pas envoyer de mail le vendredi”, explique-t-elle.

Le PDG de l’entreprise Thibaud Lanxade n'y voit que des avantages.

“Ça permet d’avoir moins la tentation de travailler pendant le week-end et ça veut dire aussi un lundi matin plus calme toujours basé sur les relations. Ça participe également à améliorer notre bilan carbone puisqu’un mail envoyé, c’est une ampoule allumée pendant 24h”, détaille-t-il.

Cet objectif de réduction de courriels est même l'un des critères à atteindre pour déclencher la prime d'intéressement de l'entreprise.