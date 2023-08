Bison Futé : pourquoi ce samedi sera "la journée la plus difficile de l'été" ?

Bison Futé voit "noir" pour ce samedi de départs en vacances et prévoit la "journée la plus difficile de l'été" sur les routes. Dans le sens des retours, la circulation sera aussi difficile.

Bouchons en prévision. Bison Futé prévoit "la journée la plus difficile de l'été" sur les routes de France, ce samedi. A dix jours du 15 août et en plein chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens, la journée de ce samedi est classée en "noir" dans le sens des départs, c'est-à-dire une circulation extrêmement difficile dans le sens Paris-Province. La circulation sera aussi difficile dans le sens des retours, avec une journée classée jaune.

Les autoroutes A9, A10, A61, A71 et A75 seront aussi très empruntées. Bison Futé prévoit des difficultés dans le sens Lyon-Chambéry entre la fin de matinée samedi et le début d'après-midi, et dans le tunnel du Mont-Blanc vers l'Italie.

Vendredi, les bouchons ont atteint près de 650 kilomètres au plus fort de la journée de vendredi, classée rouge dans le sens des départs. Le pic de la journée a été atteint un peu avant 16 heures, avec 649,7 kilomètres d'embouteillages cumulés. Parmi les axes les plus chargés, l'A7 au niveau du département du Rhône enregistrait encore près de 70 kilomètres de bouchons vers 18 heures.

L'A8 (Alpes-Martimes), l'A9 (Gard) et l'A10 (Gironde) étaient également encore bien chargés, pour un cumul de 530 kilomètres de bouchons sur l'ensemble du territoire. La circulation, très dense tout au long de la journée, était toutefois plutôt en deçà des flux habituellement observés après 17H00.

Dimanche, la circulation sera classée difficile (jaune) dans le sens des départs, mais devrait être habituelle dans le sens des retours.

Les conseils pour le samedi 5 août de Bison Futé :



Dans le sens des départs :

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 6h ou après 13h ;

- évitez l’autoroute A10, entre Orléans et Bordeaux entre 7h et 19h ;

- évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 5h à 18h ;

- évitez l’autoroute A9, entre Montpellier et Narbonne, de 8h à 17h ;

- évitez l’autoroute A71, à hauteur de Clermont-Ferrand, de 8h à 10h ;

- évitez l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Montpellier, de 8h à 15h ;

- évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 10h à 13h ;

- évitez l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 11h à 13h ;

- évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 7h à 19h ;

- évitez l’autoroute A20, entre Limoges et Brive-la-Gaillarde, de 11h à 17h ;

- évitez la N165, entre Nantes et Quimper, de 11h à 20h ;

- accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205), trafic saturé de 11h à 16h.



Dans les sens des retours :

- rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 14h ;

- évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Lyon, de 9h à 18h ;

- évitez l’autoroute A9, entre Narbonne et Orange, de 9h à 17h ;

- évitez l’autoroute A75, entre Montpellier et Clermont-Ferrand, de 5h à 9h ;

- accès à la France par le tunnel du Mont-Blanc (N205), trafic saturé de 12h à 22h.