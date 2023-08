Bison Futé : samedi "rouge" dans le sens des départs, en plein week-end prolongé du 15 août

Bison Futé prévoit une circulation très difficile sur les routes de France, ce samedi, notamment dans le sens des départs, ainsi que dans le sens des retours sur toute la partie nord-ouest du pays.

Qui dit week-end prolongé dit week-end chargé sur les routes. Bison Futé prévoit un samedi chargé sur les différents axes du pays. Après un vendredi où, déjà, des bouchons étaient prévus notamment sur la Côte d'Azur, la journée de samedi a été classée "rouge" (ciruclation très difficile) dans le sens des départs et "orange" dans le sens des retours (circulation difficile) sauf sur le quart nord-ouest du pays, où le voyant est au "rouge".

Bison Futé prévoit notamment des difficultés entre Nantes et le Mans, Quimper et Nantes ou encore Lyon et Orange entre la fin de matinée samedi et le début d'après-midi, et dans le tunnel du Mont-Blanc vers l'Italie.

Pour la journée de dimanche, la circulation sera habituelle sur la quasi intégralité du réseaux, sauf sur le quart sud-est, classé en "orange"", avec une ciruclation jugée difficile.

Les conseils pour le samedi 12 août de Bison Futé :



Dans le sens des départs :

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 7h ;

- évitez la nationale N165 entre Quimper et Nantes entre 11h et 20h ;

- évitez l’autoroute A11 entre Nantes et le Mans entre 10h et 16h ;

- évitez l’autoroute A10 entre Poitiers et Bordeaux entre 11h et 20h ;

- évitez l’autoroute A63 entre Bayonne et Espagne entre 10h et 19h ;

- évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 5h à 18h ;

- évitez l’autoroute A9 entre Montpellier et l’Espagne entre 9h et 18h ;

- évitez l’autoroute A20 entre Limoges et Brive entre 12h et 17h ;

- évitez l’autoroute A71 entre Orléans et Clermont-Ferrand entre 11h et 18h ;

- évitez l’autoroute A75 entre Clermont-Ferrand et Montpellier entre 10h et 17h ;

- évitez l’autoroute A61 entre Toulouse et Narbonne entre 11h et 19h ;

- l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense entre 11h et 16h.



Dans les sens des retours :

- rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 14h ;

- évitez la nationale N165 entre Quimper et Nantes de 9h à 16h ;

- évitez l’autoroute A10 entre Bordeaux et Poitiers de 13h à 22h ;

- évitez l’autoroute A7 entre Marseille et Lyon entre 11h et minuit ;

- évitez l’autoroute A8 entre Nice et Aix-en-Provence entre 11h et 13h ;

- évitez l’autoroute A9 entre Espagne et Narbonne entre 13h et 15h ;

- évitez l’autoroute A20 entre Brive et Limoges entre 11h et 13h ;

- évitez l’autoroute A71 entre Clermont-Ferrand et Orléans entre 12h et 17h ;

- l’accès à la France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 9h à minuit.