Bison Futé voit rouge samedi sur les principaux axes des départs en vacances

La circulation sera dense dans le sens des départs samedi pour le quatrième week-end estival sur la plupart des grands axes de l'Hexagone, notamment en direction du sud, a averti Bison Futé en classant la journée rouge.

Samedi rouge sur les routes de France. Bison Futé a classé le premier jour de ce quatrième week-end estival en rouge dans le sens des départs, notamment vers le sud du pays. Les déplacements des vacanciers seront encore une fois nombreux: en Ile-de-France, la circulation sera chargée dès ce vendredi en direction des barrières de péage de l'autoroute "Aquitaine" A10 et celle du Soleil (A6), où les ralentissements se poursuivront samedi toute la journée.

Pour samedi, Bison Futé suggère de quitter ou traverser l'Ile-de-France avant 6 heures. L'A7 entre Lyon et Marseille devrait concentrer de nombreux ralentissements samedi, notamment sur l'axe Lyon-Orange, que Bison Futé recommande d'éviter toute la journée, "en particulier de 9h à 19h". Un fort trafic est aussi prévu en direction de l'Italie via le tunnel du Mont-Blanc tout au long du week-end.

Circulation normale dans le sens des retours

Les routes seront également chargées dans le sud-ouest, où Bison Futé conseille d'éviter l'A10 entre Orléans et Bordeaux de 08h00 à 17h00. Les ralentissements n'épargneront pas non plus l'A9 entre Narbonne et l'Espagne, ni l'A63 entre Bordeaux et Bayonne.

L'autoroute A13, entre la région parisienne et la Normandie, pourra également enregistrer des difficultés de circulation samedi en fin de matinée (10h00-13h00). Dans le sens des retours, la circulation demeurera habituelle de vendredi à dimanche, en vert au niveau national.