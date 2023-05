Combien va coûter la location d’une voiture cet été en France

Dans "Charles Matin" ce mercredi sur RMC et RMC Story, Emmanuel Lechypre analyse le coût de la location d’une voiture cet été en France.

Louer une voiture cet été coûtera un peu moins cher que l'année dernière. Mais la facture restera salée si on la compare à 2019. Tels sont les enseignements de la dernière étude du comparateur Carigami pour la période du 1er juillet au 30 août.

Concrètement, le coût moyen d‘une semaine de location estivale s‘élève à 332 euros, soit -10% par rapport à 2022, notamment parce que les parcs se reconstituent après les pénuries d’approvisionnement. Mais toujours +27% par rapport à 2019.

Explosion du tarif à Figari

Evidemment, les tarifs sont loin d'être homogènes selon les villes. Quelles seront les villes plus chères? Biarritz, Nice, Bordeaux. Si vous partez à Biarritz, il faudra compter 435 euros pour une semaine de location, un record (-14% sur un an, +69% par rapport à 2019). A Nice, il vous en coûtera 429 euros, 425 euros à Bordeaux.

C'est à Figari, en Corse, que le bond sur trois ans est le plus impressionnant avec une hausse de 108%, à 412 euros la semaine.

Et les moins chères? Lille (277 euros la semaine), devant Mulhouse et Rennes. Carigami souligne par ailleurs qu'Ajaccio et Bastia figurent en bonne place dans le top 10 des villes les moins chères de France (autour de 340 euros), 70 euros de moins qu’à Figari. La Corse est devenue tellement chère qu’il y a moins de demandes.