Des panneaux photovoltaïques sur 1.000 ha: pourquoi la SNCF se lance sur la production d'énergie

La SNCF va produire de l'énergie solaire, avec 1.000 hectares de panneaux photovoltaïques d'ici 2030.

La SNCF a annoncé ce jeudi la création de "SNCF renouvelables", une nouvelle filiale consacrée à la production d’énergie solaire.

Le groupe a identifié dans son patrimoine foncier 1.000 hectares sur lesquels il compte installer des panneaux photovoltaïques d’ici à 2030. Ces centrales au sol pourraient représenter l’équivalent de 15 à 20% de ses besoins actuels en électricité.

Avec ses 15.000 trains, dont plus de 80% fonctionnent actuellement à l’électricité, et 3.000 gares, la SNCF est le premier consommateur d’électricité de France. 9.000 hectares pourraient suivre d’ici à 2050. Ce n’est pas un problème puisque la SNCF est aussi le deuxième propriétaire foncier du pays.

Double enjeu pour la SNCF

L’enjeu est double. Réduire les coûts de l’énergie de la SNCF, qui ont plus que doublé en 2022 et 2023, 700 millions d’euros entre ces deux années rien que pour l’énergie utilisée pour la traction des trains.

Et puis un enjeu de souveraineté et de garantie d’approvisionnement pour la SNCF qui doit s’assurer à l’avenir de disposer de l’électricité dont elle aura besoin pour faire rouler ses trains. La SNCF s’est engagée à doubler le nombre de personnes et de marchandises transportées à l’horizon 2040.

Est-ce que ca va faire baisser les prix des billets? Un peu mais il ne faut pas attendre de miracles. La facture énergétique, ça ne représente que 5% des coûts de SNCF voyageurs. Et ce parc solaire ne va permettre de répondre qu’à 15 à 20% des besoins de la SNCF, qui pourra quand même mieux maîtriser ses coûts et revendre même aux heures de faibles besoins.