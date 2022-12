En 2022, la SNCF bat tous les records avec un profit de 2,2 milliards d'euros

Année record pour la SNCF. L'entreprise a enregistré en 2022 un profit de 2,2 milliards d'euros. Un chiffre en forte augmentation depuis 2019, dernière année avant la crise du Covid-19.

La SNCF a enregistré un profit record pour l’année 2022: 2,2 milliards d’euros, un record absolu, selon des informations du Parisien. Le dernier remontait à 2017 avec un profit de 1,5 milliard. Évidemment, c'est assez embarrassant pour la direction de diffuser cette information juste après les grèves des conducteurs.

Cette très belle performance, la SNCF la doit notamment à une saison estivale elle-même record. 23 millions de billets vendus sur les mois de juillet et août sur les TGV, Inoui, OuiGo et Intercités. C’est 10% de plus que la même période de 2019, avant la crise du Covid.

Une entreprise très endettée

Cette belle performance a été acquise parce que la direction a réussi à éviter plusieurs mouvements de grève qui aurait pu sérieusement assombrir le tableau. Des grèves évitées grâce à des augmentations de salaires et primes à plusieurs reprises cette année.

Et puis ce chiffre ne doit pas cacher une bien triste réalité, c'est que la SNCF aussi belle entreprise qu'elle soit reste une entreprise extrêmement endettée. Elle l'était à plus de 36 milliards d'euros à la fin de l'année 2022. Et elle a encore coûté cette année la bagatelle de 18,5 milliards d'euros à l'ensemble des contribuables français y compris à celui qui n'a pas emprunté une seule fois ces lignes.