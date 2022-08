Eurotunnel: des centaines de passagers évacués après un incident

À cause d'une alarme à bord d'une navette, des centaines de passagers de l'Eurotunnel entre la France et l'Angleterre ont dû être évacués par un tunnel de service, ce mardi soir. Le service était de retour à la normale ce mercredi matin.

Des centaines de passagers ont dû évacuer un train dans l'Eurotunnel, qui relie Calais, en France à Folkestone, en Angleterre, ce mardi, dans la soirée.

L'incident a été déclenché par une "alarme à bord d'une navette", a affirmé mercredi matin à l'AFP John Keefe, directeur des Affaires publiques de Getlink, qui exploite le tunnel sous la Manche.

Par conséquent, "la navette a été amenée à un arrêt contrôlé et inspectée. Par mesure de précaution, pour leur sécurité et leur confort, nous avons transféré les passagers à bord vers une autre navette, via le tunnel de service", a-t-il poursuivi.

"Comme un film catastrophe"

400 personnes, environ, étaient à bord du train affecté.

"Le tunnel de service était terrifiant", a déclaré Sarah Fellows, une passagère originaire de Birmingham, à l'agence de presse PA. "C'était comme un film catastrophe", a-t-elle décrit, "Il y avait une femme qui pleurait dans le tunnel, une autre femme qui faisait une crise de panique".



Michael Harrison, de Cranbrook (Kent) également passager, a déclaré être "finalement arrivé à Folkestone six heures après l'embarquement."

Plus de peur que de mal, d'après John Keefe, "tout le monde était en sécurité à tout moment". Le service était de retour à la normale ce mercredi matin.