Grève du 16 février : à quelles perturbations faut-il s’attendre dans les transports ?

La SNCF et la RATP ont annoncé ce mardi des perturbations limitées sur leurs lignes en raison de la grève contre la réforme des retraites. La circulation sera quasi normale sur certains axes.

Les perturbations s’annoncent limitées dans les transports ce jeudi. En ce cinquième jour de mobilisation contre la réforme des retraites, la circulation sera quasi normale dans le métro parisien.

La SNCF et la RATP ont annoncé ce mardi la circulation de 4 TGV sur 5. Seul 1 TER sur 2 circulera toutefois dans les régions, hors Ile-de-France et Occitanie. A Paris, le service sera partiellement perturbé sur certains trains de banlieue.

Dans le détail, la SNCF prévoit une activité normale de ses TGV Inoui sur les axes Nord, Est et Atlantique. Seul l’axe Sud-Est sera perturbé avec 2 TGV sur 3, comme pour les Ouigo et les trains de province à province. Enfin, il n’y aura qu’1 train sur 2 en circulation pour les Intercités.

En région parisienne, la RATP a annoncé une circulation quasi normale pour le métro, les bus et les tramways, ainsi que le RER A.

Le RER B sera toutefois perturbé avec 2 trains sur 3 sur l’axe sud, exploité par la RATP, tandis que vers le nord, exploité par la SNCF, on comptera 1 train sur 2. Le RER C et les lignes J et L du Transilien connaîtront une fréquence de trains plus limitée avec 2 trains sur 3. Le RER D et les lignes K, N et R ne proposeront que 1 train sur 2.

Des perturbations aériennes plus importantes

Côté aérien, de plus importantes perturbations sont attendues. Les compagnies aériennes ont été contraintes à renoncer préventivement à 30% de leurs vols à l’aéroport de Paris-Orly sur fond de mobilisation des contrôleurs aériens contre la réforme des retraites.

La Direction générale de l’aviation civile (DGAC) a exigé des transporteurs qu’ils annulent 20% de leurs mouvements d’avions prévus ce jeudi sur les aéroports de Toulouse, Marseille, Lyon, Montpellier et Nantes, a-t-elle précisé dans un communiqué.

Après trois jours de grève particulièrement bien suivies à la SNCF et la RATP, la participation devrait se maintenir. La perspective d’une grève dure – et reconductible en ce qui concerne la RATP – le 7 mars prochain, a freiné la mobilisation pour jeudi, selon diverses sources syndicales.