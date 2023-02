Retraites : les syndicats appellent à "fermer totalement" les écoles le 7 mars

Les sept principaux syndicats de l’enseignement entendent "mettre la France à l’arrêt" si le gouvernement et le Parlement "restent sourds" aux mobilisations provoquées par la réforme des retraites.

L’intersyndicale de l’éducation a réclamé le 14 février une vaste mobilisation entrainant "la fermeture totale des écoles, collèges, lycées et services" le 7 mars, si le gouvernement et le Parlement "restent sourds" aux mobilisations contre la réforme des retraites.

Les syndicats FSU, UNSA Education, FNEC-FP-FO, Sgen-CFDT, CGT Educ'action, SNALC et SUD Education appellent "à une journée d’actions interprofessionnelles sur l’ensemble du territoire le 16 février", a annoncé l’intersyndicale dans un communiqué.

"Le 7 mars, mettons les écoles, établissements et services à l'arrêt !", a-t-elle martelé.

L’intersyndicale se dit prête à durcir le mouvement. "Si malgré tout le gouvernement et les parlementaires restaient sourds à la contestation populaire, dans le cadre de l'appel interprofessionnel à durcir le mouvement et à mettre la France à l'arrêt dans tous les secteurs le 7 mars prochain, l'intersyndicale de l'éducation appelle à ce que les grèves massives permettent de fermer totalement les écoles, collèges, lycées et services", a-t-elle ajouté.

La CGT a également lancé un appel à la grève reconductible des éboueurs et de "l'ensemble de la filière" des déchets à partir du 7 mars et jusqu'au retrait du projet de loi.

Une autre mobilisation pour le 8 mars

Les 7 syndicats ont également appelé les Français à battre le pavé le 8 mars à l’occasion de la journée de lutte pour les droits des femmes, "pour dénoncer l’injustice sociale majeure de cette réforme des retraites envers les femmes".

Une cinquième journée d’action est prévue ce jeudi. Les syndicats ont annoncé qu’ils appelleraient les travailleurs à "mettre la France à l’arrêt dans tous les secteurs le 7 mars "si le gouvernement et les parlementaires "restaient sourds à la contestation populaire".