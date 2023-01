Grève du 19 janvier: trafic TGV "fortement perturbé" jeudi, très peu de TER et aucun Intercités

Le trafic sera "fortement perturbé" sur le réseau TGV ce 19 janvier à l'occasion de la grève contre la réforme des retraites. Très peu de TER et de Transilien circuleront.

La circulation des trains sera "très fortement perturbée" jeudi, première journée de mobilisation contre la réforme des retraites, en particulier pour les trains régionaux, TER et Transilien, et un peu moins pour les TGV, a annoncé mardi SNCF Voyageurs.

Seulement un TER sur 10 circulera en moyenne sur l'ensemble du réseau. "Les clients sont invités à se renseigner sur la circulation de leur train sur l'appli SNCF et sur leur site TER", précise la SNCF.

Aucun Intercités

Côté TGV, la compagnie assure qu'un train sur 3 circulera sur l'axe Nord, 1 sur 4 sur l'axe Est, 1 sur 5 sur l'axe Atlantique et 1 sur 3 sur l'axe Sud-Est. Enfin, seul 1 Ouigo sur 3 circulera.

La SNCF ajoute qu'aucun train Intercités ne circulera sur le réseau.

Le trafic sera quasi-normal sur les réseaux Eurostar et Thalys, fortement perturbé sur le réseau Lyria et aucune liaison internationale ne sera assurée.

Côté RER, seuls un train sur 3 sont attendus sur les lignes A et B concernant les tronçons exploités par la SNCF. Seuls 1 RER sur 10 est attendu sur les lignes C, D et E.

>>> Plus d'informations à venir