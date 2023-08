"Il n'y a plus qu'une seule route": inquiétude à Modane, isolée par l'éboulement massif en Savoie

La commune de Modane, dernière ville avant le tunnel du Fréjus, est largement impactée par l'éboulement de dimanche dans la vallée de la Maurienne. Ce dernier a conduit à la fermeture de la ligne de train qui relie la France à l'Italie et d'une partie des routes.

Trafic ferroviaire et routier fortement perturbé entre la France et l'Italie, via la Savoie. C'est la conséquence de l'impressionnant éboulement de 700 m3 de roche qui a eu lieu dimanche dernier dans la vallée de la Maurienne, en Savoie, sans faire de victimes directes. La zone est toujours considérée comme instable par la préfecture du département et placée sous extrême surveillance.

La circulation est ainsi rendue très compliquée dans les communes voisines, comme à Modane. Très fréquentées, la route nationale et l’autoroute sont également inaccessibles. Les locaux se rabattent donc sur une départementale selon Henri, qui habite dans la zone: "Il n'y a plus qu'une seule route qui permet de circuler mais elle passe par un petit village et la route est assez étroite".

Pas de poids lourds dans le tunnel du Fréjus

Ce qui a des conséquences sur l'économie: les livraisons en tous genres sont largement impactées. Le tunnel routier du Fréjus est fermé à la circulation pour tous les véhicules routiers de plus de 3,5 tonnes entre la France et l’Italie dans les deux sens Une impossibilité d’aller en Italie qui est une catastrophe pour Philippe Jacquemoz, président d’une entreprise de transport.

"Ça représente plus de 60% de notre activité, pour nous c'est 100 passages par jour par ce tunnel... Donc vous imaginez bien la gêne que nous rencontrons", souffle-t-il.

Jean-Claude Raffin, maire de Modane, espère que tout sera réglé au plus vite. "Ce qui peut être gênant si cette fermeture dure, c'est l'approvisionnement de l'hôpital et des stations de carburants", précise-t-il.

Des Français bloqués en Italie

Cet éboulement cause de nombreux problèmes également pour les retours de vacances. "On a frôlé la catastrophe", confie le maire de Modane, qui a pris en charge une quarantaine de voyageurs, bloqués en gare de Modane, en les hébergeant chez l’habitant, dans des hôtels ou au centre de la Croix-Rouge de la commune.

Aurore était dans un de ces trains, devant rentrer ce dimanche à Nîmes, mais elle a été coincée 4h à Modane. Son train a finalement fait demi-tour en Italie, où toute sa famille a dû s'organiser pour rallier la France. "Là, c'était à chacun de se débrouiller, la SNCF nous a dit qu'on allait nous rembourser la nuit et le retour en France mais que c'était à nous de chercher un logement, des heures de galère avec les enfants !", témoigne-t-elle. Pour l’instant, les axes concernés resteront fermés au moins jusqu’à mercredi.